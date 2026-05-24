찬반 세대결 투표율 85% 돌파… 어떤 결과 나오든 여진 불가피
최승호 위원장 재신임 투표 배수진
주주들 “합의 무효” 집단행동 나서
삼성전자 노사의 ‘2026년 임금·단체협약 잠정합의안’에 대한 노조원 찬반투표가 개시 사흘 만에 투표율 85%를 돌파했다. 반도체(DS)와 완제품(DX) 부문 간 성과급 격차를 둘러싼 ‘노노 갈등’이 고조되면서 투표가 양측의 세 대결 양상으로 전개되는 모양새다.
삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부에 따르면 24일 오후 5시 기준 투표 참여자는 4만8738명으로 집계됐다. 전체 투표권자 5만7290명의 85.1%에 달하는 수치다. 공동교섭단체에 속한 전국삼성전자노동조합(전삼노)의 경우 같은 시간 투표권자 8187명 중 6655명이 참여해 81.3%의 투표율을 기록 중이다.
이번 찬반투표는 초반부터 열띤 관심 속에 진행되고 있다. 지난 22일 개시 3시간 만에 투표자 3만명을 넘겼고, 첫날 오후 8시 기준 두 노조 투표율 모두 65%를 넘어섰다.
이 같은 높은 투표율의 배경에는 성과급에 대한 사업 부문 간 극명한 온도 차가 자리한다. 잠정합의안에 따르면 DS 부문 메모리사업부의 경우 성과급으로 최대 6억원(연봉 1억원·연간 영업이익 300조원 기준)을 받을 수 있지만 DX 부문은 연봉 50% 한도인 기존 초과이익성과급(OPI) 외에는 600만원 상당의 자사주만 받는다. 단순 비교 시 DX와 DS 메모리 부서 간 성과급이 최대 100배까지 차이 나는 구조다. 이 때문에 DX 부문을 중심으로 불만이 폭발하며 노조 가입과 투표 참여가 급증했다.
다만 DS 부문 조합원이 전체 투표권자의 80%를 차지하는 만큼 현재로선 잠정합의안이 가결될 가능성이 크다는 관측이 우세하다. 투표는 오는 27일 오전 10시까지 진행된다.
이번 투표에서 어떤 결과가 나오든 후폭풍이 불가피할 전망이다. 부결될 경우 그간의 노사 협상은 원점으로 돌아가고 초기업노조 집행부는 사실상 와해될 수 있다. 파업 리스크 역시 재점화될 것으로 보인다. 최승호 초기업노조 위원장은 공지를 통해 “이번 투표 결과와 관계없이 다음 달 중 위원장 재신임 투표를 진행하겠다”고 배수진을 쳤다.
주주들도 “이번 합의는 주주 가치를 훼손한 무효”라며 집단행동에 나섰다. 소액주주 플랫폼 ‘액트’와 ‘대한민국 주주운동본부’가 제기한 주주명부 열람·등사 청구를 회사 측이 수용함에 따라 오는 27~28일 서울 서초구 본사에서 열람이 진행된다. 이들은 명부를 확보하는 대로 지분을 결집해 임시주주총회 소집을 요구하는 등 실력행사에 나설 계획이다.
허경구 이주은 기자 nine@kmib.co.kr
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