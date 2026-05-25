고환율과 재료비 상승에 버거값도 줄줄이 ‘인상’
버거킹·맥도날드·맘스터치 이어
롯데리아도 메뉴 판매값 올려
연초부터 버거업계 전반의 가격 인상 흐름이 이어지는 가운데, 롯데리아도 일부 메뉴 가격 조정에 나섰다. 고환율과 원재료비·물류비 상승, 최저임금 인상 등 비용 부담이 복합적으로 커지면서 버거 프랜차이즈들의 줄인상이 이어지는 양상이다.
24일 업계에 따르면, 롯데GRS는 오는 28일부터 롯데리아 메뉴 판매 가격을 평균 2.9% 인상한다. 단품 버거류 22종 등의 가격이 100~300원 오른다. 대표 메뉴인 ‘리아 불고기’와 ‘리아 새우’는 단품 기준 각각 100원 인상된 5100원에 판매된다.
롯데GRS는 가격 인상 배경으로 최근 환율 상승과 글로벌 수급 불균형 장기화로 원재료비와 물류비 부담이 지속적으로 커진 점을 들었다. 여기에 최저임금과 배달 수수료 등 제반 비용 상승까지 겹치면서 가맹점 수익성 보호를 위해 판매가 조정이 불가피했다는 설명이다. 롯데GRS 관계자는 “가맹사업자 단체와 지속적으로 논의한 끝에 판매가 조정을 결정했다”며 “리아런치 등 다양한 할인 프로모션을 통해 소비자 부담을 완화하겠다”고 밝혔다.
올해 들어 주요 버거 프랜차이즈들의 가격 인상이 이어지고 있다. 버거킹은 지난 2월 버거 단품 가격을 200원, 사이드 메뉴 가격을 100원 인상했다. 대표 메뉴인 ‘와퍼’는 7200원에서 7400원으로, ‘와퍼 주니어’는 4800원에서 5000원으로 올랐다. 맥도날드도 같은 달 햄버거·음료 등 35개 메뉴 가격을 평균 2.4% 인상했고, 맘스터치 역시 지난 3월 43개 품목 가격을 평균 2.8% 올렸다.
햄버거 가격은 외식 물가 가운데서도 상승세가 두드러지는 품목이다. 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 햄버거 물가지수는 올해 4월 기준 140.82(2020년=100)로 집계됐다. 2020년과 비교하면 햄버거 가격이 약 40% 오른 셈이다.
가격 인상 압박은 당분간 이어질 것으로 보인다. 버거업계 관계자는 “쇠고기 패티와 치즈, 감자류 등 수입 원재료 비중이 높은 데다 환율 변동과 물류비 부담이 장기화되고 있다”며 “배달 수수료와 최저임금 인상까지 겹치면서 가맹점 수익성을 지키려면 가격 조정 외에 선택지가 없는 상황”이라고 말했다.
중동 정세 불안에 따른 물류비와 원재료 가격 변동성이 2분기부터 본격 반영될 수 있다는 우려도 나온다. 고환율이 장기화하는 가운데 국제 수급 불안까지 이어질 경우 하반기 외식 프랜차이즈의 원가 부담이 더 커질 수 있다는 게 업계의 시각이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사