대부업부터 철근누락까지… 여야, 선거 막판 ‘돌발 악재’ 비상

조국 “김용남, 민주진영에 악영향”

김측 “후보, 대부업 관여한 적 없다”

국힘도 GTX·코인 누락 등 의혹

서로 “흑색선전”… 부동층 촉각

뉴시스

여야가 주요 후보의 돌발 악재가 돌출하면서 리스크 관리에 비상이 걸린 모습이다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 나선 김용남 더불어민주당 후보의 대부업체 차명 운영 의혹부터 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 GTX-A 철근 누락 논란까지 각종 악재와 공세가 동시다발적으로 터져 나오고 있다. 여야는 서로를 향해 “정치공세” “흑색선전”이라고 반발하면서도 선거 막판 부동층 표심에 영향을 미칠지 촉각을 기울이고 있다.



민주당은 경기 평택을 재선거 상황을 예의주시하고 있다. 조승래 민주당 사무총장은 24일 기자들과 만나 “언론 의혹 제기에 대해 당연히 살펴보고 있다”며 “개인적인 가족사도 얽혀 있는 것으로 안다. 사실 여부를 설명하라고 요청한 상태”라고 밝혔다. 김용남 후보는 본인 소유 농업회사 법인을 통해 동생의 대부업체를 차명 운영했다는 의혹에 휩싸인 상태다. 경쟁자인 조국 조국혁신당 후보는 “민주 개혁진영 전체에 악영향을 줄 수 있다”고 비판했고, 유의동 국민의힘 후보도 “당선무효형 가능성까지 있는 중대한 위법 의혹”이라며 수사를 촉구했다. 김 후보의 동생은 국민일보와 만나 “후보가 대부업체 운영에 관여한 적이 일절 없다. 업체 자금이 후보든, 다른 법인이든 흘러 들어간 적도 없다”고 해명했다.



민주당은 충남 아산을 보궐선거에 출마한 전은수 후보의 성범죄 변호 이력 논란과 전재수 부산시장 후보를 둘러싼 전직 보좌진 폭로전 방어에도 나섰다. 전은수 후보는 “당시 사건 수임 권한이 없는 고용변호사였고, 배당된 사건 절차를 수행했을 뿐”이라고 해명했고, 전재수 후보는 “일방적 주장”이라며 정면 대응 방침을 밝혔다.



부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 민주당 후보의 업스테이지 주식 매각 등을 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 하 후보 측은 한동훈 무소속 후보 측의 이해충돌 공세에 대해 “공직자윤리법 절차에 따라 전량 백지신탁했고, 이해충돌 가능성도 모두 신고했다”고 반박했다.



민주당은 국민의힘에 대한 역공에도 나섰다. 조 사무총장은 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 ‘불륜’ 등의 표현을 쓰며 박수현 충남지사 후보 관련 의혹을 소셜미디어에 올린 것을 두고 “하루도 안 돼 허위사실이 됐다. 명백한 낙선 목적의 허위사실 유포”라고 비판했다. 민주당은 이날 장 위원장을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 조 사무총장은 박완수 경남지사 후보와 김두겸 울산시장 후보 관련 의혹 등도 거론하며 “국민의힘 광역단체장 후보 상당수가 재판과 수사를 받고 있다”고 지적했다.



뉴시스

국민의힘도 악재 관리에 신경을 곤두세우고 있다. 오세훈 서울시장 후보는 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 철근 누락 등 시공 오류가 발견된 뒤 민주당의 공세에 직면했다. 오 후보는 “현대건설의 자진신고 이후 서울시가 취할 수 있는 모든 역할과 사후 조치는 조금도 흐트러짐이 없었다”고 반박했다. 유정복 인천시장 후보는 배우자 명의 해외거래소 가상자산 1억원어치를 재산 신고에서 누락했다는 의혹에 휘말리자 “친형의 자금을 대신 투자해준 것이고, 가상자산도 형에게 귀속된 것”이라며 형의 자필 진술서와 송금 내역 등을 공개했다. 박종진 인천 연수갑 후보는 기초의원 예비후보에게 공천 대가로 금품을 요구했다는 의혹을 받자 “허위 주장에 대해 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.



윤예솔 최수진 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여야가 주요 후보의 돌발 악재가 돌출하면서 리스크 관리에 비상이 걸린 모습이다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 나선 김용남 더불어민주당 후보의 대부업체 차명 운영 의혹부터 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 GTX-A 철근 누락 논란까지 각종 악재와 공세가 동시다발적으로 터져 나오고 있다. 여야는 서로를 향해 “정치공세” “흑색선전”이라고 반발하면서도 선거 막판 부동층 표심에 영향을 미칠지 촉각을 기울이고 있다.민주당은 경기 평택을 재선거 상황을 예의주시하고 있다. 조승래 민주당 사무총장은 24일 기자들과 만나 “언론 의혹 제기에 대해 당연히 살펴보고 있다”며 “개인적인 가족사도 얽혀 있는 것으로 안다. 사실 여부를 설명하라고 요청한 상태”라고 밝혔다. 김용남 후보는 본인 소유 농업회사 법인을 통해 동생의 대부업체를 차명 운영했다는 의혹에 휩싸인 상태다. 경쟁자인 조국 조국혁신당 후보는 “민주 개혁진영 전체에 악영향을 줄 수 있다”고 비판했고, 유의동 국민의힘 후보도 “당선무효형 가능성까지 있는 중대한 위법 의혹”이라며 수사를 촉구했다. 김 후보의 동생은 국민일보와 만나 “후보가 대부업체 운영에 관여한 적이 일절 없다. 업체 자금이 후보든, 다른 법인이든 흘러 들어간 적도 없다”고 해명했다.민주당은 충남 아산을 보궐선거에 출마한 전은수 후보의 성범죄 변호 이력 논란과 전재수 부산시장 후보를 둘러싼 전직 보좌진 폭로전 방어에도 나섰다. 전은수 후보는 “당시 사건 수임 권한이 없는 고용변호사였고, 배당된 사건 절차를 수행했을 뿐”이라고 해명했고, 전재수 후보는 “일방적 주장”이라며 정면 대응 방침을 밝혔다.부산 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 민주당 후보의 업스테이지 주식 매각 등을 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 하 후보 측은 한동훈 무소속 후보 측의 이해충돌 공세에 대해 “공직자윤리법 절차에 따라 전량 백지신탁했고, 이해충돌 가능성도 모두 신고했다”고 반박했다.민주당은 국민의힘에 대한 역공에도 나섰다. 조 사무총장은 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 ‘불륜’ 등의 표현을 쓰며 박수현 충남지사 후보 관련 의혹을 소셜미디어에 올린 것을 두고 “하루도 안 돼 허위사실이 됐다. 명백한 낙선 목적의 허위사실 유포”라고 비판했다. 민주당은 이날 장 위원장을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 조 사무총장은 박완수 경남지사 후보와 김두겸 울산시장 후보 관련 의혹 등도 거론하며 “국민의힘 광역단체장 후보 상당수가 재판과 수사를 받고 있다”고 지적했다.국민의힘도 악재 관리에 신경을 곤두세우고 있다. 오세훈 서울시장 후보는 GTX-A 노선 삼성역 구간에서 철근 누락 등 시공 오류가 발견된 뒤 민주당의 공세에 직면했다. 오 후보는 “현대건설의 자진신고 이후 서울시가 취할 수 있는 모든 역할과 사후 조치는 조금도 흐트러짐이 없었다”고 반박했다. 유정복 인천시장 후보는 배우자 명의 해외거래소 가상자산 1억원어치를 재산 신고에서 누락했다는 의혹에 휘말리자 “친형의 자금을 대신 투자해준 것이고, 가상자산도 형에게 귀속된 것”이라며 형의 자필 진술서와 송금 내역 등을 공개했다. 박종진 인천 연수갑 후보는 기초의원 예비후보에게 공천 대가로 금품을 요구했다는 의혹을 받자 “허위 주장에 대해 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.윤예솔 최수진 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지