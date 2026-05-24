대구 이어 대전 간다… ‘박근혜 등판’ 보수 결집 신호탄 되나
주말 시장 돌며 추경호 유세 지원
25일 이장우 캠프 방문 공개 지지
김부겸 측 “위기의식의 발로” 비판
박근혜 전 대통령이 대전을 찾아 지원 유세를 펼친다. 6·3 지방선거를 앞두고 텃밭 대구 밖까지 활동 반경을 넓히며 보수 지지층 결집 행보에 나서는 것이다.
박 전 대통령은 25일 오후 3시 대전 서구 둔산동 이장우 시장 후보 캠프 사무실을 방문해 공개 지지에 나선다. 박 전 대통령은 “끝까지 신의를 지켜준 이 후보를 격려하겠다”는 뜻을 밝히며 현장 방문을 결정한 것으로 알려졌다. 이 후보는 2016년 국회의원 시절 박 전 대통령 탄핵에 반대했었다. 이번 대전 방문은 박 전 대통령이 퇴임 후 처음 대구를 벗어나 특정 후보 지원에 나서는 사례라는 점에서 주목된다. 정치권에서는 보수층 결집을 위한 상징적 행보로 해석하고 있다.
박 전 대통령과 대전의 20년 전 인연도 다시 부각되고 있다. 2006년 지방선거 당시 한나라당(국민의힘 전신) 총재였던 박 전 대통령은 서울 신촌 유세 도중 ‘커터칼 피습’을 당해 수술 받은 직후 병상에서 “대전은요?”라고 말한 것으로 알려졌다. 이 발언 이후 한나라당은 열세였던 대전시장 선거에서 역전했고, 16개 광역단체장 선거 중 12곳에서 승리했다.
박 전 대통령은 지난 23일에는 대구 북구 칠성시장을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세를 펼쳤다. 박 전 대통령은 약 30분간 시장을 돌며 시민과 상인들을 만나 “경제가 어렵다고 해 조금이나마 위로를 드리고 싶었다. (추 후보가) 어려운 경제 상황을 잘 알고 있어 좋은 정책을 마련할 것”이라고 응원했다. 국민의힘 관계자는 24일 “박 전 대통령 등판 이후 지지층이 결집해 대구 판세가 달라졌다”며 “25일에는 충남 공주 지원 유세에 나설 것”이라고 말했다.
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 캠프 측은 “박 전 대통령의 등장은 위기의식의 발로”라며 “추 후보의 유일한 선거 전략인 보수 결집마저 여의치 않자 ‘구원 등판’을 요청한 것으로 보인다”고 말했다. 김 후보 역시 “보수 결집만 외칠 것이 아니라 지역 경제를 어떻게 살릴지 답해야 한다”고 비판했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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