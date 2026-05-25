고유가·고환율·고금리 ‘쓰리高’… 기업·가계 부담 늘어난다

美 장기금리 5%대… 대출금리 압박

원화 실질 구매력 17년 만에 최저

한은 7월 금리 인상 가능성 전망도

게티이미지뱅크

한국 경제에 ‘3고’(고유가·고환율·고금리) 압박이 거세다. 미국·이란 전쟁의 최종 협상 결과가 불투명한 가운데 3고 불안이 잦아들지 않고 있다. 원·달러 환율은 1520원 턱밑까지 치솟았다. 지난달 원화의 실질 구매력은 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 국제유가 상승과 미국 장기 국채금리 급등이 겹치며 원화 약세 압력이 다시 커지고 있다.



우선 원·달러 환율 급등세가 심상찮다. 서울외환시장에서 지난 22일 원·달러 환율(주간 종가 기준)은 전 거래일보다 11.1원 오른 1517.2원에 마감하며 1520원에 바짝 다가섰다. 지난달 2일(1519.7원) 이후 한 달 반 만에 가장 높은 수준이다.





원화 약세가 갑작스러운 상황은 아니다. 24일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난달 한국 원화의 실질실효환율(REER·2020년=100)은 85.06으로 집계됐다. 2009년 3월(79.31) 이후 17년 1개월 만에 가장 낮은 수치다. 글로벌 금융위기 이후 최저치다. 실질실효환율은 한 나라 통화의 실질 구매력을 보여주는 지표다. 교역 상대국과의 환율·물가 수준을 함께 반영한다. 이 지수가 기준선인 100을 밑돌수록 2020년과 비교해 통화의 실질 가치가 낮아졌다는 뜻이다.



세계 주요국과 비교해도 원화의 위치는 하위권이다. 지난달 한국의 실질실효환율 순위는 64개국 중 63위로 일본(65.7)에 이어 두 번째로 낮았다. 유로존(103.97), 독일(100.41), 영국(111.49), 미국(107.06) 등 주요 선진국 통화권과의 격차도 컸다. 원화가 엔화와 함께 글로벌 금융시장 내 약세 통화의 최하단에 놓였다.





원화 약세를 키운 요인 중 하나는 글로벌 장기금리 상승이다. 국제금융센터에 따르면 미국 30년물 국채금리는 지난 12일 5.03%를 기록하며 2007년 7월 이후 처음으로 5%를 넘어섰다. 지난 21일에도 5.09%를 나타내며 흐름을 이어갔다. 일본 30년물 국채금리는 4.03%로 1999년 발행 이후 사상 최고치를 기록했다. 영국 30년물 국채금리(5.64%)도 1998년 이후 27년 만의 최고 수준까지 올랐다.







외국인의 국내 주식 순매도도 원화 약세를 키운 요인으로 꼽힌다. 지난 22일까지 외국인은 12거래일 연속 코스피를 순매도했다. 국내 증시가 가파르게 오르자 외국인의 차익실현과 포트폴리오 리밸런싱 수요가 확대된 영향으로 풀이된다.



문제는 원화 약세가 환율 불안에 그치지 않는다는 점이다. ‘3고 현상 장기화’는 기업과 가계에 부담으로 작용할 수밖에 없다. 기업들은 운영자금 대출과 회사채 발행 비용 증가를 우려한다. 가계신용 잔액은 1분기 말 1993조1000억원으로 역대 최대 수준이다. 중소기업과 개인사업자 대출 연체율이 오르면서 고금리 부담이 취약 부문부터 현실화하고 있다는 지적이 나온다. 미국 장기금리 상승 여파는 국내 시장금리에도 반영되고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 22일 기준 3년 만기 국고채 금리는 연 3.736%로 연초보다 80.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다.



시장의 관심은 오는 28일 신현송 총재가 처음으로 주재하는 한국은행 금융통화위원회로 옮겨가고 있다. 원화 약세, 수입물가 부담, 미국과의 금리 차를 고려하면 한은이 기준금리를 ‘8회 연속 동결’ 가능성이 우세하다.



다만 경기 둔화 우려에도 환율과 물가 불안이 커진 만큼 금통위 메시지는 이전보다 매파적으로 기울 수 있다. 한은이 필요할 경우 인상 가능성까지 열어두는 방식으로 시장에 경고음을 낼 수 있다는 분석이다. 시장 일각에서는 연내 금리 인상 가능성도 내놓고 있다. 씨티은행 관계자는 “한은이 오는 7월을 시작으로 내년 4월까지 네 차례 기준금리를 0.25% 포인트씩 인상할 수 있다”고 전망했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국 경제에 ‘3고’(고유가·고환율·고금리) 압박이 거세다. 미국·이란 전쟁의 최종 협상 결과가 불투명한 가운데 3고 불안이 잦아들지 않고 있다. 원·달러 환율은 1520원 턱밑까지 치솟았다. 지난달 원화의 실질 구매력은 글로벌 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 국제유가 상승과 미국 장기 국채금리 급등이 겹치며 원화 약세 압력이 다시 커지고 있다.우선 원·달러 환율 급등세가 심상찮다. 서울외환시장에서 지난 22일 원·달러 환율(주간 종가 기준)은 전 거래일보다 11.1원 오른 1517.2원에 마감하며 1520원에 바짝 다가섰다. 지난달 2일(1519.7원) 이후 한 달 반 만에 가장 높은 수준이다.원화 약세가 갑작스러운 상황은 아니다. 24일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난달 한국 원화의 실질실효환율(REER·2020년=100)은 85.06으로 집계됐다. 2009년 3월(79.31) 이후 17년 1개월 만에 가장 낮은 수치다. 글로벌 금융위기 이후 최저치다. 실질실효환율은 한 나라 통화의 실질 구매력을 보여주는 지표다. 교역 상대국과의 환율·물가 수준을 함께 반영한다. 이 지수가 기준선인 100을 밑돌수록 2020년과 비교해 통화의 실질 가치가 낮아졌다는 뜻이다.세계 주요국과 비교해도 원화의 위치는 하위권이다. 지난달 한국의 실질실효환율 순위는 64개국 중 63위로 일본(65.7)에 이어 두 번째로 낮았다. 유로존(103.97), 독일(100.41), 영국(111.49), 미국(107.06) 등 주요 선진국 통화권과의 격차도 컸다. 원화가 엔화와 함께 글로벌 금융시장 내 약세 통화의 최하단에 놓였다.원화 약세를 키운 요인 중 하나는 글로벌 장기금리 상승이다. 국제금융센터에 따르면 미국 30년물 국채금리는 지난 12일 5.03%를 기록하며 2007년 7월 이후 처음으로 5%를 넘어섰다. 지난 21일에도 5.09%를 나타내며 흐름을 이어갔다. 일본 30년물 국채금리는 4.03%로 1999년 발행 이후 사상 최고치를 기록했다. 영국 30년물 국채금리(5.64%)도 1998년 이후 27년 만의 최고 수준까지 올랐다.장기 국채금리는 한 나라가 장기간 돈을 빌릴 때 치르는 비용이다. 물가 불안과 정부 부채 확대 우려가 커지면 투자자들은 더 높은 이자를 요구하고, 장기금리는 오른다. 최근에는 ①미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 기대감 후퇴 ②유가 상승 ③미국 재정적자 확대에 따른 국채 발행 부담 등이 겹치며 장기금리를 밀어 올리고 있다. 미국 장기금리가 오르면 달러 자산의 매력이 커지며 달러 가치가 올라간다.외국인의 국내 주식 순매도도 원화 약세를 키운 요인으로 꼽힌다. 지난 22일까지 외국인은 12거래일 연속 코스피를 순매도했다. 국내 증시가 가파르게 오르자 외국인의 차익실현과 포트폴리오 리밸런싱 수요가 확대된 영향으로 풀이된다.문제는 원화 약세가 환율 불안에 그치지 않는다는 점이다. ‘3고 현상 장기화’는 기업과 가계에 부담으로 작용할 수밖에 없다. 기업들은 운영자금 대출과 회사채 발행 비용 증가를 우려한다. 가계신용 잔액은 1분기 말 1993조1000억원으로 역대 최대 수준이다. 중소기업과 개인사업자 대출 연체율이 오르면서 고금리 부담이 취약 부문부터 현실화하고 있다는 지적이 나온다. 미국 장기금리 상승 여파는 국내 시장금리에도 반영되고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 22일 기준 3년 만기 국고채 금리는 연 3.736%로 연초보다 80.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다.시장의 관심은 오는 28일 신현송 총재가 처음으로 주재하는 한국은행 금융통화위원회로 옮겨가고 있다. 원화 약세, 수입물가 부담, 미국과의 금리 차를 고려하면 한은이 기준금리를 ‘8회 연속 동결’ 가능성이 우세하다.다만 경기 둔화 우려에도 환율과 물가 불안이 커진 만큼 금통위 메시지는 이전보다 매파적으로 기울 수 있다. 한은이 필요할 경우 인상 가능성까지 열어두는 방식으로 시장에 경고음을 낼 수 있다는 분석이다. 시장 일각에서는 연내 금리 인상 가능성도 내놓고 있다. 씨티은행 관계자는 “한은이 오는 7월을 시작으로 내년 4월까지 네 차례 기준금리를 0.25% 포인트씩 인상할 수 있다”고 전망했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지