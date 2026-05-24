[단독] “김명수, 단편명령에 ‘계엄 사무 우선’ 추가 지시” 특검 진술 확보

‘金 자필 메모로 지시 하달’ 확인

“병력 간 충돌 방지 조치로 들어”

특검은 계엄 지원 목적으로 판단

김명수 27일 피의자 신분 출석

김명수 전 합동참모본부 의장. 연합뉴스

2차 종합특검이 합동참모본부의 12·3 비상계엄 관여 의혹과 관련해 ‘단편명령에 계엄 사무를 우선하라는 내용 추가를 지시한 것은 김명수 전 합참의장’이라는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 단편명령은 부대의 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령을 말한다. 특검은 김 전 의장이 비상계엄 지원을 위해 이런 지시를 내렸다고 보고 수사를 진행 중이다.



24일 법조계에 따르면 특검은 지난 22일 이승오 전 합참 작전본부장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하며 ‘김 전 의장이 단편명령 초안을 본 뒤 ‘특전사와 수방사는 계엄 사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시했다’는 취지의 진술을 확보했다. 단편명령 초안에는 없었던 내용이 김 전 의장의 지시로 추가됐다는 것이다. 김 전 의장이 자필 메모로 지시를 작성해 이 전 본부장에 건넨 것으로 조사됐다.



합참의 단편명령은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 작성됐다. 김 전 의장은 그날 오후 10시40분쯤 전군에 경계태세 2급을 발령했고, 이에 따라 합참 작전본부는 병력 운용에 대한 세부 내용을 담은 단편명령 작성 작업에 착수했다. 안찬명 전 작전부장과 이 전 본부장 등이 초안 작성에 관여했다. 특검은 김 전 의장이 초안을 검토한 뒤 일부 내용을 추가할 것을 지시했다고 보고 있다.



특검은 김 전 의장이 ‘계엄 사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시한 이유를 조사 중이다. 이에 대해 이 전 본부장은 조사에서 ‘당시 김 전 의장이 ‘계엄군’과 ‘비계엄군’을 구분하고 두 병력의 충돌을 방지하기 위한 조치라고 설명했다’고 진술했다고 한다. 당시 특전사와 수방사는 계엄사령부의 지시를 받는 ‘계엄군’으로 인식됐는데, 두 부대는 계엄 업무를 우선하도록 하되 나머지 부대는 ‘비계엄군’으로 규정하는 것이 단편명령의 취지였다는 것이다.



그러나 특검은 추가된 명령 내용이 비상계엄을 지원하기 위함이었다고 의심한다. 군 작전 지휘권(군령권)을 가지는 김 전 의장이 특전사와 수방사에 대해 계엄군 활동을 사실상 승인했다고 보는 것이다. 특검은 그가 특전사와 수방사가 비상계엄에 동원되는 것을 제지하지 않은 것이 문제라고 보고 있다. 특검은 김 전 의장을 내란중요임무종사와 군형법상 부하범죄부진정 혐의로 입건한 상태다.







이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1305 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 2차 종합특검이 합동참모본부의 12·3 비상계엄 관여 의혹과 관련해 ‘단편명령에 계엄 사무를 우선하라는 내용 추가를 지시한 것은 김명수 전 합참의장’이라는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 단편명령은 부대의 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령을 말한다. 특검은 김 전 의장이 비상계엄 지원을 위해 이런 지시를 내렸다고 보고 수사를 진행 중이다.24일 법조계에 따르면 특검은 지난 22일 이승오 전 합참 작전본부장을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하며 ‘김 전 의장이 단편명령 초안을 본 뒤 ‘특전사와 수방사는 계엄 사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시했다’는 취지의 진술을 확보했다. 단편명령 초안에는 없었던 내용이 김 전 의장의 지시로 추가됐다는 것이다. 김 전 의장이 자필 메모로 지시를 작성해 이 전 본부장에 건넨 것으로 조사됐다.합참의 단편명령은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 작성됐다. 김 전 의장은 그날 오후 10시40분쯤 전군에 경계태세 2급을 발령했고, 이에 따라 합참 작전본부는 병력 운용에 대한 세부 내용을 담은 단편명령 작성 작업에 착수했다. 안찬명 전 작전부장과 이 전 본부장 등이 초안 작성에 관여했다. 특검은 김 전 의장이 초안을 검토한 뒤 일부 내용을 추가할 것을 지시했다고 보고 있다.특검은 김 전 의장이 ‘계엄 사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시한 이유를 조사 중이다. 이에 대해 이 전 본부장은 조사에서 ‘당시 김 전 의장이 ‘계엄군’과 ‘비계엄군’을 구분하고 두 병력의 충돌을 방지하기 위한 조치라고 설명했다’고 진술했다고 한다. 당시 특전사와 수방사는 계엄사령부의 지시를 받는 ‘계엄군’으로 인식됐는데, 두 부대는 계엄 업무를 우선하도록 하되 나머지 부대는 ‘비계엄군’으로 규정하는 것이 단편명령의 취지였다는 것이다.그러나 특검은 추가된 명령 내용이 비상계엄을 지원하기 위함이었다고 의심한다. 군 작전 지휘권(군령권)을 가지는 김 전 의장이 특전사와 수방사에 대해 계엄군 활동을 사실상 승인했다고 보는 것이다. 특검은 그가 특전사와 수방사가 비상계엄에 동원되는 것을 제지하지 않은 것이 문제라고 보고 있다. 특검은 김 전 의장을 내란중요임무종사와 군형법상 부하범죄부진정 혐의로 입건한 상태다.특검은 합참 지휘부가 김 전 의장에게 국회에 투입된 병력을 철수시켜야 한다고 직언한 정황도 확인한 것으로 전해졌다. 특검은 이 전 본부장 등의 조사에서 ‘일부 합참 지휘부가 김 전 의장에게 ‘군이 국회에 투입돼선 안 되며, 김용현 전 국방부 장관에게 철수를 건의해야 한다’고 말했다’는 취지의 진술을 확보했다. 특검은 이에 대한 김 전 의장의 반응이 무엇이었는지를 수사 중이다. 특검은 오는 27일 김 전 의장을 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다.이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지