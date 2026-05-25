양지호, 예선 거쳐 우승… 한국오픈 새 역사
생애 최초 ‘와이어 투 와이어’ 우승
분짠, KLPGA E1 채리티 오픈 제패
예선전을 거쳐 어렵게 본선 무대를 밟은 양지호(사진)가 대한민국 최고 권위의 내셔널 타이틀 대회인 한국오픈에서 생애 첫 와이어 투 와이어(첫날부터 최종일까지 선두 유지) 우승을 차지했다. 한국오픈 역사상 최초의 ‘예선 통과자 우승’ 기록이다.
양지호는 24일 충남 천안 우정힐스CC(파71)에서 열린 코오롱 제68회 한국오픈 선수권대회(총상금 14억원) 마지막 날 4라운드에서 보기 7개에 버디 2개를 묶어 5오버파 76타를 쳤다. 최종 합계 9언더파 275타를 기록한 양지호는 찰리 린드(스웨덴)의 추격을 4타 차로 따돌리고 우승 트로피를 들어 올렸다.
우승 상금 5억원(특별 보너스 2억원 별도)을 보탠 양지호는 58위였던 상금 순위를 1위로 끌어올렸다. 오는 7월 영국 로얄 버크데일에서 열리는 디오픈 출전권도 따냈다.
사실 이번 대회에서 양지호는 우승 예상 선수에 포함되지 않았다. 출전권이 없어 예선전(18위)을 거쳐 본선행 막차에 탑승했기 때문이다. 정확히 얘기하면 예선전 15위까지 주어지는 본선 출전권이 없었으나 다수의 시드권자 선수가 불참해 추가 합격자 신분으로 출전 기회를 잡았다. 그러나 까다롭기로 악명 높은 우정힐스의 그린 스피드(4.3m)를 첫날부터 무참히 유린했다. 1라운드에서 6언더파 맹타로 깜짝 선두에 나서더니 2~3라운드에서도 4타씩을 줄여 나흘간 단 한 번도 리더보드 최상단을 내주지 않으며 통산 3승째를 메이저 대회로 장식했다. 양지호는 “아내와 새로 태어날 무럭이에게 고맙다. 힘들 때마다 무럭이를 생각하며 버텼다”고 말했다.
한편 짜라위 분짠(태국)이 ‘코리안드림’을 이뤘다. 분짠은 이날 경기 여주시 페럼 클럽(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 E1 채리티 오픈(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 2언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 10언더파 206타를 기록한 분짠은 이율린의 추격을 2타 차로 따돌리고 우승 상금 1억8000만원과 2년간 시드를 획득했다. 태국 선수가 KLPGA투어에서 우승한 것도, KLPGA투어 인터내녀널 퀄리파잉 토너먼트 출신 우승도 분짠이 최초다.
천안=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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