韓 임상 통과 네이처셀 ‘조인트스템’… 美 허가길도 ‘청신호’

FDA, 한국 임상 3상 결과만으로

품목허가 신청 가능하다 입장 밝혀

개발 비용·기간 줄일 것으로 기대

라정찬 네이처셀 회장이 지난해 11월 미국 워싱턴DC에서 열린 기자회견에서 미국 투자계획을 소개하고 있다. 네이처셀의 퇴행성관절염 줄기세포치료제 ‘조인트스템’이 미국에서 추가 임상 3상 없이 정식 품목허가 절차에 도전할 수 있게 됐다. 연합뉴스

네이처셀의 퇴행성관절염 줄기세포치료제 ‘조인트스템’이 미국에서 추가 임상 3상 없이 정식 품목허가 절차에 도전할 수 있게 됐다. 미국 식품의약국(FDA)이 한국에서 수행한 임상 3상 결과만으로 생물의약품 품목허가 신청이 가능하다는 입장을 밝혔기 때문이다. 다만 이는 허가 신청 자격을 인정한 것일 뿐, 실제 품목허가 여부는 향후 FDA 심사를 거쳐 결정된다.



네이처셀은 최근 FDA와 진행한 혁신치료제 지정 미팅에서 이 같은 의견을 전달받았다고 24일 밝혔다. 이번 FDA 판단으로 수천억원 규모의 개발 비용과 약 3년의 개발 기간을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.



FDA 출신인 이장익 서울대 약학대학 교수는 이날 국민일보와의 통화에서 “한국 임상 3상 데이터만으로 미국 정식 품목허가 신청 단계에 진입한 사례는 매우 이례적”이라고 평가했다. 이어 “자가유래 치료제 특성상 인종별 약물 반응 차이가 크지 않고, 국제의약품규제조화위원회(ICH) 가이드라인에 맞춰 임상을 수행한 점이 FDA가 한국 데이터를 수용한 배경으로 보인다”고 말했다.



네이처셀은 이번 FDA 결정에 따라 개발 전략을 수정했다. 당초 가속승인 경로가 확정되면 6월 미국 임상 3상 시험계획을 신청하고 9월쯤 가속승인을 신청할 계획이었다. 그러나 FDA가 정식 허가 신청이 가능하다는 입장을 밝히면서 가속승인 단계를 생략하고 바로 정식 허가를 추진하기로 했다.



라정찬 네이처셀 회장은 지난 22일 회사 유튜브 채널을 통해 “허가 신청 후에도 FDA의 접수 절차와 심사를 거쳐야 한다”며 “현재는 제조·품질관리 자료와 제형·세포주 간 동등성 확보 등 허가 서류 보완 작업에 집중하고 있다”고 밝혔다.







조인트스템은 FDA로부터 재생의료 혁신치료제(RMAT)와 혁신치료제(BT) 지정을 모두 받은 상태다. 이들 지정은 개발·심사 과정에서 FDA와의 협의를 강화하고 심사 기간을 단축해주는 신속 개발 제도지만, 품목허가나 효능·안전성을 인정하는 것은 아니다. 회사는 이를 바탕으로 통상 10개월가량 걸리는 표준 심사 대신 6개월 수준의 우선 심사를 요청할 수 있을 것으로 기대하고 있다.



이번 발표 이후 기대감이 반영되며 네이처셀 주가도 급등했다. 22일 코스닥시장에서 네이처셀은 전 거래일보다 29.98% 오른 2만2500원에 거래를 마치며 상한가를 기록했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 네이처셀의 퇴행성관절염 줄기세포치료제 ‘조인트스템’이 미국에서 추가 임상 3상 없이 정식 품목허가 절차에 도전할 수 있게 됐다. 미국 식품의약국(FDA)이 한국에서 수행한 임상 3상 결과만으로 생물의약품 품목허가 신청이 가능하다는 입장을 밝혔기 때문이다. 다만 이는 허가 신청 자격을 인정한 것일 뿐, 실제 품목허가 여부는 향후 FDA 심사를 거쳐 결정된다.네이처셀은 최근 FDA와 진행한 혁신치료제 지정 미팅에서 이 같은 의견을 전달받았다고 24일 밝혔다. 이번 FDA 판단으로 수천억원 규모의 개발 비용과 약 3년의 개발 기간을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.FDA 출신인 이장익 서울대 약학대학 교수는 이날 국민일보와의 통화에서 “한국 임상 3상 데이터만으로 미국 정식 품목허가 신청 단계에 진입한 사례는 매우 이례적”이라고 평가했다. 이어 “자가유래 치료제 특성상 인종별 약물 반응 차이가 크지 않고, 국제의약품규제조화위원회(ICH) 가이드라인에 맞춰 임상을 수행한 점이 FDA가 한국 데이터를 수용한 배경으로 보인다”고 말했다.네이처셀은 이번 FDA 결정에 따라 개발 전략을 수정했다. 당초 가속승인 경로가 확정되면 6월 미국 임상 3상 시험계획을 신청하고 9월쯤 가속승인을 신청할 계획이었다. 그러나 FDA가 정식 허가 신청이 가능하다는 입장을 밝히면서 가속승인 단계를 생략하고 바로 정식 허가를 추진하기로 했다.라정찬 네이처셀 회장은 지난 22일 회사 유튜브 채널을 통해 “허가 신청 후에도 FDA의 접수 절차와 심사를 거쳐야 한다”며 “현재는 제조·품질관리 자료와 제형·세포주 간 동등성 확보 등 허가 서류 보완 작업에 집중하고 있다”고 밝혔다.조인트스템은 중증 무릎 퇴행성관절염 환자를 대상으로 하는 자가 지방유래 중간엽 줄기세포치료제다. 1회 무릎 관절강 내 주사로 연골 재생을 유도해 통증 감소와 관절 기능 개선을 기대하는 치료제로, 회사 측은 효과가 최소 3년 이상 유지돼 인공관절 수술을 예방하거나 늦추는 데 도움을 줄 수 있다고 설명한다. 국내 임상 3상에서는 통증·관절 기능 평가 지표에서 대조군 대비 개선 효과와 임상적으로 의미 있는 호전 반응을 보인 환자 비율이 확인됐다.조인트스템은 FDA로부터 재생의료 혁신치료제(RMAT)와 혁신치료제(BT) 지정을 모두 받은 상태다. 이들 지정은 개발·심사 과정에서 FDA와의 협의를 강화하고 심사 기간을 단축해주는 신속 개발 제도지만, 품목허가나 효능·안전성을 인정하는 것은 아니다. 회사는 이를 바탕으로 통상 10개월가량 걸리는 표준 심사 대신 6개월 수준의 우선 심사를 요청할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이번 발표 이후 기대감이 반영되며 네이처셀 주가도 급등했다. 22일 코스닥시장에서 네이처셀은 전 거래일보다 29.98% 오른 2만2500원에 거래를 마치며 상한가를 기록했다.김승연 기자 kite@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지