스페이스X ‘스타십’, 우주 갔다 무사 귀환… 사상 최대 IPO 청신호
V3, 위성 사출·인도양 착수 성공
우주선 ‘완전 재사용’은 검증 필요
스페이스X가 차세대 초대형 우주선 ‘스타십 V3’ 시험발사에 성공하며 사상 최대 규모 기업공개(IPO)를 앞두고 중대 시험대를 통과했다. 스타십은 이번 비행에서 20여개 위성을 우주 공간에 내보낸 뒤 인도양 목표 해역에 착수하며 우주 수송 체계로서의 가능성을 보여줬다. 다만 부스터 회수 실패 등 일부 결함도 발견돼 완전 재사용 우주선 개발까지는 추가 검증이 필요하다는 지적이 나온다.
스페이스X는 22일(현지시간) 미국 텍사스주에 있는 스타베이스에서 스타십 V3의 시험 발사가 성공적으로 이뤄졌다고 밝혔다. 이번 발사는 앞선 11차례 시험비행을 거친 뒤 전면 재설계된 기체로 이뤄졌다. 스타십은 이륙 후 약 2분25초 뒤 1단 추진체인 슈퍼헤비 부스터와 분리됐고 상단부 우주선은 자체 엔진을 점화해 비행을 이어갔다.
지구 준궤도에 진입한 스타십은 모형 위성 22기를 성공적으로 사출하는 데 성공했다. 이 가운데 20기는 스타링크 모의 위성, 2기는 스타십의 열 차폐막을 촬영하기 위해 개조된 스타링크 위성이었다. 스타십은 비행 약 1시간 뒤 지구 대기권에 재진입해 인도양 해상의 목표 지점에 착수했다. 앞선 시험비행에서 폭발, 통신 두절, 재진입 실패 등이 반복됐던 것과 달리 이번에는 예정된 비행 절차를 끝까지 마친 것이다.
스타십 V3는 높이 약 124m로 아파트 40층 높이에 달한다. 1단 추진체인 슈퍼헤비에는 엔진 33개가 장착돼 8000t 이상의 추진력을 낸다. 이는 이론상 짐을 가득 실은 보잉 737 맥스 여객기 100대를 한 번에 들어 올릴 수 있는 힘이다. 스타십이 달 탐사와 화성 개발, 대형 위성망 구축의 핵심 운송 수단으로 꼽히는 배경이기도 하다.
이번 시험비행은 스페이스X가 장기적으로 제시해온 우주 기반 인공지능(AI) 데이터센터 구상과도 맞물린다. 우주 공간에 AI 연산 인프라를 구축하려면 대형 장비와 전력·통신 설비를 안정적으로 실어나르고 배치할 수 있는 수송 체계가 필요하다. 스타십이 위성 전개 절차를 수행했다는 점에서 향후 우주 AI 인프라 구축의 발판을 마련했다는 평가를 받는다.
이와 함께 스페이스X 상장에 대한 기대감에도 힘을 보탤 전망이다. 스페이스X는 이르면 다음달 12일 나스닥에 전격 상장할 계획이다. 시장에서는 최대 750억 달러(약 113조원) 규모의 자금 조달 가능성이 거론된다. 이는 기존 역대 최대 기록이었던 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 IPO 조달액 294억 달러를 크게 웃도는 수준이다.
다만 스타십 상용화를 위해 해결해야 할 과제도 남아 있다. 1단 추진체인 슈퍼헤비는 성공적으로 분리돼 멕시코만으로 하강했지만, 부스터 엔진이 충분히 점화되지 않아 기체를 세운 채 바다에 내리는 ‘제어 착수’에는 실패했다. 또 스타십 본체 역시 6개의 엔진 중 1개가 점화하지 않는 결함이 발생했고 스페이스X는 나머지 엔진의 가동 시간을 연장하는 방식으로 비행 궤도를 유지했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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