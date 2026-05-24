張 vs 韓 싸움 된 부산 북갑… ‘보수 리더’ 자리 놓고 2차전

장동혁, 韓 당선 넘어 2등도 부담

“머릿속에 한동훈밖에 안보여”

왼쪽부터 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보가 부처님오신날인 24일 사찰을 찾아 합장하고 있다. 연합뉴스

부산 북갑 국회의원 보궐선거가 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 한동훈 무소속 후보의 정치적 명운을 건 전장(戰場)으로 변모하고 있다. 정작 선거에서 이기든 지든 상관없이 보수 진영 차기 리더 자리를 둘러싼 두 정적 간 2차전 양상으로 전개되면서 신경전도 치열해지고 있다.



국민의힘 한 당직자는 24일 “현 지도부가 당권을 유지하는 데 있어 북갑 선거가 가장 중요한 요소가 됐다”며 “해당 선거는 한 후보가 보수 진영에 미치는 영향력의 크기를 재는 선거가 될 것”이라고 평가했다. 장 위원장으로선 한 후보가 당선돼 국회에 입성하는 것이 가장 부담스러운 시나리오다. 한 후보는 이번 선거를 정부·여당 심판에 더해 본인 중심의 보수 재건의 명분을 시민에게 확인받는 선거로 규정하고 있다.



하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보와의 3자 구도가 유지된 상태에서 한 후보가 2등을 해도 장 위원장에겐 심대한 타격이라는 관측도 나온다. 한 친한(친한동훈)계 인사는 “장동혁 지도부는 민주당이 이겨도 상관없고, 오로지 한동훈 뒷다리만 잡겠다는 태도다. 하 후보가 당선되는 결과가 나온다면 책임을 피할 수 없다”고 말했다. 보수 진영이 탈환할 수 있었던 의석을 지도부가 헌납했다는 비판에서 자유로울 수 없다는 취지다.



친한계는 신동욱 국민의힘 공동선대위원장이 하 후보를 만나 “파이팅이다. 선전하시라”고 한 발언도 문제삼고 있다. 또 다른 친한계 인사는 “한 후보가 결국 2등을 한다면 신 위원장이 하 후보를 응원한 장면이 오랫동안 회자될 것”이라고 지적했다. 박 후보는 그러나 “선거에서 정책으로 치열하게 다투되 사람을 마주치면 덕담을 나누는 것, 그것이 정치문화의 기본”이라며 “돌이켜 보면 한 후보의 정치 이력은 ‘내부 총질’의 연속이었다”고 비판했다. 신 위원장도 “벌떼같이 달려드는 모습은 다소 딱해 보인다만 한 후보를 만났어도 같은 덕담을 드렸을 것”이라고 비판했다.



장 위원장으로선 3자 구도에서 박 후보가 당선되고 한 후보가 3등으로 주저앉는 것이 최고의 시나리오다. 장 위원장은 지난 22일 매일신문 유튜브에서 한 후보를 겨냥해 “보수를 망가뜨린 사람이 보수를 재건하겠다는 것이 시민께 와닿겠느냐”고 비판했다. 다른 국민의힘 당직자는 “장 위원장 머릿속에는 한동훈밖에 없는 것으로 보인다”며 “본인은 ‘신경 쓰지 않는다’지만 이번 지선 전략도 잘 뜯어보면 승리가 아닌 한 후보 저지를 위한 전략”이라고 지적했다.







GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 677 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 부산 북갑 국회의원 보궐선거가 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 한동훈 무소속 후보의 정치적 명운을 건 전장(戰場)으로 변모하고 있다. 정작 선거에서 이기든 지든 상관없이 보수 진영 차기 리더 자리를 둘러싼 두 정적 간 2차전 양상으로 전개되면서 신경전도 치열해지고 있다.국민의힘 한 당직자는 24일 “현 지도부가 당권을 유지하는 데 있어 북갑 선거가 가장 중요한 요소가 됐다”며 “해당 선거는 한 후보가 보수 진영에 미치는 영향력의 크기를 재는 선거가 될 것”이라고 평가했다. 장 위원장으로선 한 후보가 당선돼 국회에 입성하는 것이 가장 부담스러운 시나리오다. 한 후보는 이번 선거를 정부·여당 심판에 더해 본인 중심의 보수 재건의 명분을 시민에게 확인받는 선거로 규정하고 있다.하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보와의 3자 구도가 유지된 상태에서 한 후보가 2등을 해도 장 위원장에겐 심대한 타격이라는 관측도 나온다. 한 친한(친한동훈)계 인사는 “장동혁 지도부는 민주당이 이겨도 상관없고, 오로지 한동훈 뒷다리만 잡겠다는 태도다. 하 후보가 당선되는 결과가 나온다면 책임을 피할 수 없다”고 말했다. 보수 진영이 탈환할 수 있었던 의석을 지도부가 헌납했다는 비판에서 자유로울 수 없다는 취지다.친한계는 신동욱 국민의힘 공동선대위원장이 하 후보를 만나 “파이팅이다. 선전하시라”고 한 발언도 문제삼고 있다. 또 다른 친한계 인사는 “한 후보가 결국 2등을 한다면 신 위원장이 하 후보를 응원한 장면이 오랫동안 회자될 것”이라고 지적했다. 박 후보는 그러나 “선거에서 정책으로 치열하게 다투되 사람을 마주치면 덕담을 나누는 것, 그것이 정치문화의 기본”이라며 “돌이켜 보면 한 후보의 정치 이력은 ‘내부 총질’의 연속이었다”고 비판했다. 신 위원장도 “벌떼같이 달려드는 모습은 다소 딱해 보인다만 한 후보를 만났어도 같은 덕담을 드렸을 것”이라고 비판했다.장 위원장으로선 3자 구도에서 박 후보가 당선되고 한 후보가 3등으로 주저앉는 것이 최고의 시나리오다. 장 위원장은 지난 22일 매일신문 유튜브에서 한 후보를 겨냥해 “보수를 망가뜨린 사람이 보수를 재건하겠다는 것이 시민께 와닿겠느냐”고 비판했다. 다른 국민의힘 당직자는 “장 위원장 머릿속에는 한동훈밖에 없는 것으로 보인다”며 “본인은 ‘신경 쓰지 않는다’지만 이번 지선 전략도 잘 뜯어보면 승리가 아닌 한 후보 저지를 위한 전략”이라고 지적했다.이형민 정우진 최수진 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지