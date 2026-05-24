張 vs 韓 싸움 된 부산 북갑… ‘보수 리더’ 자리 놓고 2차전
장동혁, 韓 당선 넘어 2등도 부담
“머릿속에 한동훈밖에 안보여”
부산 북갑 국회의원 보궐선거가 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 한동훈 무소속 후보의 정치적 명운을 건 전장(戰場)으로 변모하고 있다. 정작 선거에서 이기든 지든 상관없이 보수 진영 차기 리더 자리를 둘러싼 두 정적 간 2차전 양상으로 전개되면서 신경전도 치열해지고 있다.
국민의힘 한 당직자는 24일 “현 지도부가 당권을 유지하는 데 있어 북갑 선거가 가장 중요한 요소가 됐다”며 “해당 선거는 한 후보가 보수 진영에 미치는 영향력의 크기를 재는 선거가 될 것”이라고 평가했다. 장 위원장으로선 한 후보가 당선돼 국회에 입성하는 것이 가장 부담스러운 시나리오다. 한 후보는 이번 선거를 정부·여당 심판에 더해 본인 중심의 보수 재건의 명분을 시민에게 확인받는 선거로 규정하고 있다.
하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보와의 3자 구도가 유지된 상태에서 한 후보가 2등을 해도 장 위원장에겐 심대한 타격이라는 관측도 나온다. 한 친한(친한동훈)계 인사는 “장동혁 지도부는 민주당이 이겨도 상관없고, 오로지 한동훈 뒷다리만 잡겠다는 태도다. 하 후보가 당선되는 결과가 나온다면 책임을 피할 수 없다”고 말했다. 보수 진영이 탈환할 수 있었던 의석을 지도부가 헌납했다는 비판에서 자유로울 수 없다는 취지다.
친한계는 신동욱 국민의힘 공동선대위원장이 하 후보를 만나 “파이팅이다. 선전하시라”고 한 발언도 문제삼고 있다. 또 다른 친한계 인사는 “한 후보가 결국 2등을 한다면 신 위원장이 하 후보를 응원한 장면이 오랫동안 회자될 것”이라고 지적했다. 박 후보는 그러나 “선거에서 정책으로 치열하게 다투되 사람을 마주치면 덕담을 나누는 것, 그것이 정치문화의 기본”이라며 “돌이켜 보면 한 후보의 정치 이력은 ‘내부 총질’의 연속이었다”고 비판했다. 신 위원장도 “벌떼같이 달려드는 모습은 다소 딱해 보인다만 한 후보를 만났어도 같은 덕담을 드렸을 것”이라고 비판했다.
장 위원장으로선 3자 구도에서 박 후보가 당선되고 한 후보가 3등으로 주저앉는 것이 최고의 시나리오다. 장 위원장은 지난 22일 매일신문 유튜브에서 한 후보를 겨냥해 “보수를 망가뜨린 사람이 보수를 재건하겠다는 것이 시민께 와닿겠느냐”고 비판했다. 다른 국민의힘 당직자는 “장 위원장 머릿속에는 한동훈밖에 없는 것으로 보인다”며 “본인은 ‘신경 쓰지 않는다’지만 이번 지선 전략도 잘 뜯어보면 승리가 아닌 한 후보 저지를 위한 전략”이라고 지적했다.
이형민 정우진 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
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