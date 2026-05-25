기아 중동시장 판매량 28% 급감… 현대차는 사우디 공장 준공 차질
중동전쟁에 자동차업계 속앓이
끝날 듯 끝나지 않는 중동전쟁으로 현대자동차·기아의 속앓이가 깊어지고 있다. 기아는 빠르게 증가하던 중동 판매량이 급감했고, 현대차는 현지에서 전초기지 역할을 할 공장 준공에 차질이 생겼다. 종전 가능성이 제기되고 있지만 이미 치솟은 원자재 가격 탓에 원가 부담도 커진 상태다.
24일 기아 기업설명(IR) 자료에 따르면 기아는 올해 1~4월 중동 시장에서 판매량 4만6738대를 기록했다. 전년 동기(6만4710대) 대비 27.8% 줄었다. 같은 기간 전 세계 판매량은 102만4146대에서 105만5411대로 3.1% 증가했다. 업계 관계자는 “글로벌 판매량이 견고한 성장세를 보이는 상황에서 중동 판매량만 꺾였다”며 “호르무즈 해협 봉쇄로 인해 중동으로 향하는 수출 선박이 운행을 중단하거나 연기한 게 영향을 미쳤을 것”이라고 분석했다.
실제로 전쟁 여파가 본격화한 지난 3월 이후 판매량이 급감했다. 3월 판매량은 8231대로 1년 전(1만7385대)의 절반에도 못 미쳤고 지난달엔 8163대로 더 줄었다. 송호성 기아 최고경영자(CEO)는 최근 홍콩과 싱가포르에서 열린 투자설명회(NDR)에서 “중동은 높은 수익성을 제공하는 의미 있는 권역이지만 지정학 리스크로 상당한 물량이 타격을 받았다”고 말했다.
현대차는 중동 현지 생산 로드맵을 수정해야 할 판이다. 현대차는 지난해부터 사우디 킴 살만 자동차 산업단지에 중동의 전초기지 역할을 할 생산법인(HMMME) 공장을 짓고 있다. 사우디는 중동에서 가장 큰 자동차 시장이다. 이 공장은 내연기관차와 전기차를 합쳐 연간 5만대 생산 능력을 갖춘다. 올해 4분기 가동이 목표였지만 중동전쟁 장기화로 인해 공사 일정 변경이 불가피해졌다.
전쟁 여파로 치솟은 유가와 원자재 가격도 중동시장 공략에 암초로 자리한다. 업계에서는 알루미늄 등 원자재 가격 상승으로 인한 기아의 피해액이 약 6000억원에 달할 것으로 추정한다.
현대차·기아는 미국과 유럽 등에서 친환경차 판매를 강화해 중동 손실을 만회하겠다는 구상이다. 실제로 전기차 수요가 급감한 미국에서 현대차는 빠르게 판매량을 개선해 나가고 있다. 올해 1분기 미국 전기차 판매량은 전년 동기 대비 27.0% 줄었지만 현대차는 1.5% 감소에 그쳤다. 아이오닉5는 오히려 13.7% 증가했다. 덕분에 미국 전기차 판매 순위도 5위에서 3위로 올랐다. 업계 관계자는 “중동전쟁이란 ‘찬물’이 마르더라도 유가와 원자재 가격 압박으로 인한 실적 방어가 쉽지 않을 것”이라고 설명했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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