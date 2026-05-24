“악질 장사치 패륜” 李, 극우와 전면전… 일베 폐쇄 검토도

‘5·18 탱크데이’ 논란에 엄단 경고 “지방선거 상황 염두 둔 것” 관측도

이재명 대통령이 23일 경남 김해시 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석해 추도사를 하고 있다. 사진공동취재단

이재명 대통령이 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 야기한 스타벅스코리아를 향해 “악질 장사치의 패륜 행위”라고 직격하고, 극우 커뮤니티 사이트인 ‘일간베스트저장소’(일베) 폐쇄 검토 등을 지시했다. 노무현 전 대통령 서거 17주기, 5·18민주화운동 기념식을 계기로 일부 극우 집단의 패륜적 행위에 경종을 울리겠다는 의지를 피력하고 나선 것이다. 6·3 지방선거를 앞두고 지지층 결집 효과도 기대하는 것으로 해석된다.



이 대통령은 노 전 대통령 서거 17주기 다음 날인 24일 오전 엑스(X)에 ‘일베’ 이용자로 추정되는 방문객이 봉하마을을 찾아와 노 전 대통령을 조롱하는 행동을 했다는 노무현재단 이사 조수진 변호사의 주장을 인용하면서 “조롱·혐오를 방치·조장하는 사이트의 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요한 조치를 허용하는 것에 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다”고 밝혔다. 이어 ‘조롱·혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상’ 조치 검토도 국무회의에서 지시하겠다고 말했다.



이 대통령은 전날에도 엑스에 스타벅스가 2년 전 세월호 참사 10주기에 ‘사이렌 머그잔’을 출시했다는 정진욱 더불어민주당 의원의 글을 인용했다. 이어 “세월호 참사 추모일을 맞아 유가족이 고통에 몸부림치고 국민이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱 코드를 감춘 암호 같은 이런 행사를 시작하며 희생자를 모욕하고 국민을 우롱하며 나름 즐겼을 것”이라며 “저질 장사치의 막장 행태가 아니라 악질 장사치의 패륜 행위 같다”고 지적했다. 그러면서 “돈 좀 벌겠다고 상습적으로 국가폭력과 참사 희생자를 능멸하는 금수 같은 행태에 국민적 심판이 있을 것”이라고 경고했다.



이 대통령의 잇단 강경 발언은 일부 극우 집단이 그동안 노 전 대통령을 모욕하고 5·18광주민주화운동과 세월호 참사 등을 희롱했던 행태를 좌시하지 않겠다는 뜻으로 해석된다. 이 대통령은 전날 노 전 대통령 추도식 추도사에서도 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’이 다시 태어났고, 저 역시 그중 한 사람”이라며 각별한 애정을 드러냈다. 정치권 일각에선 전북지사 후보 공천을 둘러싼 호남의 강한 반발, 서울 등 격전지의 보수 결집으로 여야 간 격차가 좁혀지는 지선 상황도 염두에 둔 것이란 관측이 나온다. 청와대 관계자는 “피해자와 희생자를 향한 조롱과 멸시 등 반인륜적 행태는 반드시 뿌리 뽑겠다는 것이 대통령의 오랜 생각”이라며 “이를 위해 사회적 경종을 지속해서 울리겠다는 취지”라고 설명했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 ‘5·18 탱크데이’ 논란을 야기한 스타벅스코리아를 향해 “악질 장사치의 패륜 행위”라고 직격하고, 극우 커뮤니티 사이트인 ‘일간베스트저장소’(일베) 폐쇄 검토 등을 지시했다. 노무현 전 대통령 서거 17주기, 5·18민주화운동 기념식을 계기로 일부 극우 집단의 패륜적 행위에 경종을 울리겠다는 의지를 피력하고 나선 것이다. 6·3 지방선거를 앞두고 지지층 결집 효과도 기대하는 것으로 해석된다.이 대통령은 노 전 대통령 서거 17주기 다음 날인 24일 오전 엑스(X)에 ‘일베’ 이용자로 추정되는 방문객이 봉하마을을 찾아와 노 전 대통령을 조롱하는 행동을 했다는 노무현재단 이사 조수진 변호사의 주장을 인용하면서 “조롱·혐오를 방치·조장하는 사이트의 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요한 조치를 허용하는 것에 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다”고 밝혔다. 이어 ‘조롱·혐오 표현에 대한 처벌과 징벌배상’ 조치 검토도 국무회의에서 지시하겠다고 말했다.이 대통령은 전날에도 엑스에 스타벅스가 2년 전 세월호 참사 10주기에 ‘사이렌 머그잔’을 출시했다는 정진욱 더불어민주당 의원의 글을 인용했다. 이어 “세월호 참사 추모일을 맞아 유가족이 고통에 몸부림치고 국민이 슬픔에 빠져 있을 때, 조롱 코드를 감춘 암호 같은 이런 행사를 시작하며 희생자를 모욕하고 국민을 우롱하며 나름 즐겼을 것”이라며 “저질 장사치의 막장 행태가 아니라 악질 장사치의 패륜 행위 같다”고 지적했다. 그러면서 “돈 좀 벌겠다고 상습적으로 국가폭력과 참사 희생자를 능멸하는 금수 같은 행태에 국민적 심판이 있을 것”이라고 경고했다.이 대통령의 잇단 강경 발언은 일부 극우 집단이 그동안 노 전 대통령을 모욕하고 5·18광주민주화운동과 세월호 참사 등을 희롱했던 행태를 좌시하지 않겠다는 뜻으로 해석된다. 이 대통령은 전날 노 전 대통령 추도식 추도사에서도 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’이 다시 태어났고, 저 역시 그중 한 사람”이라며 각별한 애정을 드러냈다. 정치권 일각에선 전북지사 후보 공천을 둘러싼 호남의 강한 반발, 서울 등 격전지의 보수 결집으로 여야 간 격차가 좁혀지는 지선 상황도 염두에 둔 것이란 관측이 나온다. 청와대 관계자는 “피해자와 희생자를 향한 조롱과 멸시 등 반인륜적 행태는 반드시 뿌리 뽑겠다는 것이 대통령의 오랜 생각”이라며 “이를 위해 사회적 경종을 지속해서 울리겠다는 취지”라고 설명했다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지