LG, 다문화 청소년 ‘중등 몰입캠프’… “글로벌 인재 육성”
전국서 8개 언어권 90여명 참여
16년 ‘최장수’ 이주배경 인재 지원
LG가 국내 최초이자 최장수 다문화 인재 육성 프로그램인 ‘LG와 함께하는 사랑의 다문화 학교(LG다문화학교)’를 통해 16년째 다문화가정 청소년의 역량 강화를 돕고 있다.
LG는 LG다문화학교 핵심 교육과정 중 하나인 ‘중등 몰입캠프’를 강원도 강릉시에서 지난 23일부터 이틀간 실시했다고 24일 밝혔다. 올해는 전국에서 선발된 베트남 중국 태국 러시아 등 8개 언어권 중학생 등 90여명이 언어 구사력과 각국의 문화 이해도를 높이는 집중 교육을 받고, 진로 탐색 프로그램에도 참여했다.
LG다문화학교는 LG가 교육부를 비롯한 정부 기관과 한국외국어대 서울대 등 주요 교육기관과 협업해 이어온 대표 사회공헌(CSR) 사업이다. 매년 450여명의 초중생을 선발해 2년간 교육을 지원한다. 2010년 시작해 지난해까지 7000여명의 졸업생을 배출했다.
중등 몰입캠프는 LG다문화학교 학생들이 합숙 캠프를 통해 서로의 언어와 문화를 교류하는 자리다. LG다문화학교를 졸업한 대학생과 직장인들이 멘토로 참여해 진로에 대한 조언을 전했다. LG 관계자는 “다문화 청소년은 인구 절벽 시대에 우리 사회의 미래 혁신을 이끌 동력”이라며 “이들이 세계 무대에서도 활약할 수 있도록 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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