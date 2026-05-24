‘기소 0·구속 2’ 특검, 초라한 전반 성적표… 권창영 “공소제기 후반기 집중”
‘최장 60일’ 수사 2라운드 돌입
2차 종합특검이 기본 수사기간 90일 동안 거둔 성적은 ‘기소 0명’에 ‘구속 2명’이다. 지난 2월 출범한 종합특검이 지난 19일 기준 미제 사건 89건, 피의자 224명(중복 포함)을 광범위하게 조사한 것치고는 ‘초라한 성적표’라는 평가가 적지 않다.
특검팀은 그러나 전략적 선택의 결과라는 입장이다. 공소유지를 위한 수사 인력의 이탈을 최소화하기 위해 기소·구속영장 청구를 막판에 집중하는 ‘헤비 테일’ 전략을 취했다는 것이다. 법조계에선 최장 60일간의 ‘수사 2라운드’ 동안 특검팀이 성과로 반전을 만들어야 한다는 지적이 나온다.
특검팀은 성과의 가장 기본 지표인 구속영장 발부에서 자존심을 겨우 지킨 상황이다. 법원은 지난 22일 ‘대통령실 관저 예산 불법 전용’ 의혹과 관련, 직권남용 혐의를 받는 김대기 전 대통령 비서실장과 윤재순 전 총무비서관에 대해 “도주·증거인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이번 영장 발부로 관저 이전 의혹 수사는 탄력을 받을 전망이다.
그러나 ‘1호 청구’였던 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장에 대한 내란선전 혐의 구속영장은 지난 21일 기각됐다. 김 전 실장 등과 함께 구속전 피의자심문(영장실질심사)을 받은 김오진 전 관리비서관도 도주·증거인멸 우려가 없다는 이유로 구속되지 않았다. 한 수사당국 관계자는 “영장이 다 기각됐다면 수사동력을 상실할 정도의 타격을 입었을 것”이라고 말했다.
특검팀은 수사 중반부에 접어들면서 ‘1호 인지 사건’인 김명수 전 합동참모본부 의장 등의 내란 관여 의혹 수사에 속도를 내는 모습이다. 이와 함께 윤석열 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등의 군형법상 반란 혐의 수사도 확대하고 있다.
특검팀도 수사 성과가 미흡하다는 여론을 예의주시한다. 특검팀은 지난 21일 권창영 특검이 내부 담화문에서 “한정된 인력을 효율적으로 활용하기 위해, 특검 지휘부는 ‘초기 구속영장 청구 자제’ ‘조기 기소 금지’ 방침을 세웠다”고 밝힌 내용을 공개했다. 권 특검은 “구속영장 청구나 공소제기는 수사 기간 후반기에 집중될 수밖에 없다”며 이를 ‘헤비 테일’ 방식이라고 강조했다.
특검 파견 경험이 있는 한 검사는 “결국 성과로 평가받을 수밖에 없다”며 “이제는 수사 인력이 부족했다는 변명도 더 이상 먹히지 않을 것”이라고 말했다. 선택과 집중이 필요하다는 지적도 나온다. 한 검찰 간부는 “전선이 지나치게 넓으면 수사 효율이 떨어질 수밖에 없다”고 말했다.
구자창 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
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