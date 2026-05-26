급성 췌장염 재발 잦으면 만성화 위험 70배… 술·담배가 주범
재발 환자군 64.6% 음주가 원인
흡연자 재발 위험 4.09배 높아
급성 췌장염이 자주 재발하면 만성화 위험이 70배에 달한다는 연구 결과가 나왔다. 재발과 만성화의 주범은 술과 담배였다.
인제대 상계백병원 소화기내과 박지영 교수는 2010~2017년 국내 3개 대학병원에서 처음 급성 췌장염 진단을 받은 501명을 최대 60개월간 추적 관찰한 결과를 국제 학술지(Pancreatology) 최신호에 발표했다.
연구에 따르면 전체 환자의 32.7%(164명)가 급성 췌장염을 다시 겪었고, 14.2%(71명)는 만성 췌장염으로 진행된 것으로 나타났다. 급성 췌장염의 원인은 음주(43.1%)와 담석(41.5%) 등이었으며 재발 환자군에선 음주가 64.6%로 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 급성 췌장염 재발 환자는 그렇지 않은 환자에 비해 만성 췌장염 위험이 70.69배 높게 분석됐다.
흡연자는 비흡연자보다 급성 췌장염 재발 위험이 4.09배 높았다. 만성 췌장염 진행 위험은 음주가 8.79배, 흡연이 2.5배 증가하는 것으로 나타났다. 특히 알코올성 재발 급성 췌장염 환자에서 재발 횟수가 3회 이상인 경우 만성 췌장염 진행 위험이 4.18배 더 높았다.
만성 췌장염은 췌장에 반복적으로 염증이 발생하면서 조직이 점차 딱딱해지는 질환으로 복통과 소화 기능 저하, 영양 흡수 장애, 지방변, 당뇨병 등을 초래할 수 있다. 한번 진행되면 되돌리기 어렵다. 박 교수는 25일 “급성 췌장염 첫 발병 후 재발을 막기 위해 적극적인 관리가 중요하다”며 “음주와 흡연은 재발과 만성화 모두에 영향을 미치는 위험요인이므로 금주, 금연을 철저히 지키고 정기 추적 관찰을 소홀히 해선 안 된다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자
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