황철주 회장 “K반도체, 위험한 1위… 장비서 ‘온리원’ 나와야”

한국 반도체의 질주 뒤에는 묵묵히 후방을 지켜온 소재·부품·장비(소부장) 기업들이 있다. 기술 자립화와 세계화를 향한 이들의 집념과 혁신은 오늘날 K-반도체를 지탱하는 버팀목이 됐다. 그러나 글로벌 반도체 완제품 시장에서의 압도적 위상에 비해 국내 소부장의 기술력이나 생태계가 아직 허약한 것도 사실이다. 인공지능(AI) 특수라는 거대한 기회 속에서 더 큰 도약을 준비하고 있는 국내 소부장 기업 리더들의 땀과 도전을 조명한다.

