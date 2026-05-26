재발해야 신약 준다?… 희망고문에 두번 우는 희귀질환자

[And 건강]

희귀질환 고가 신약

까다로운 급여 기준

시신경척수염 환우회원들이 지난달 중순 서울 서초구 건강보험심사평가원 서울사무소 앞에서 신약의 급여 조건 개선을 촉구하는 시위를 벌이고 있다. 한국시신경척수염환우회 제공

시신경척수염 범주질환 새 치료제

반복적 재발해야 투약 가능 '모순'

X염색체 연관 저인산혈증 건보는

18세 미만만 적용 다수 환자 소외



재발 겪어야 신약 치료 가능하다니



질환 관리 목표와 어긋난 급여 기준



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