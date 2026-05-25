칸 황금종려상에 ‘피오르드’… “모든 근본주의에 대한 반대 선언”

[And 방송·문화]

심사위원장 박찬욱 “나도 못 받은 상,

주기 싫었지만 어쩔 수 없었다” 농담

2위 심사위원대상엔 ‘미노타우로스’

23일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 제79회 칸영화제 폐막식에서 영화 ‘피오르드’로 황금종려상을 받은 크리스티안 문주 감독. AFP연합뉴스

제79회 칸 국제영화제 최고 영예의 황금종려상은 크리스티안 문주(루마니아) 감독의 ‘피오르드’에 돌아갔다. 한국 작품으로 4년 만에 경쟁 부문에 진출해 기대를 모은 나홍진 감독의 ‘호프’는 아쉽게도 수상에 실패했다.



한국인 최초의 칸영화제 경쟁 부문 심사위원장 박찬욱 감독은 23일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 폐막식에서 “올해 황금종려상은 세계의 다양성에 관한 이해와 존중을 예술적으로 다룬 작품에 수여됐다”며 ‘피오르드’를 호명했다. 영화는 노르웨이 외딴 마을에 정착한 루마니아계 부부가 자녀 양육 방식과 종교 문제로 이웃과 충돌하는 이야기를 그렸다.



문주 감독이 황금종려상을 거머쥔 건 2007년 영화 ‘4개월, 2주, 그리고 2일’에 이어 두 번째다. 시상자인 배우 틸다 스윈튼에게 트로피를 건네받은 그는 “오늘날 사회는 분열되고 급진화돼 있다”며 “이 영화는 모든 형태의 근본주의에 대한 반대 선언이다. 관용과 포용, 공감과 같은 가치에 대한 헌신을 보여준다”고 밝혔다.



폐막식 직후 심사위원단 기자회견에서 박 감독은 황금종려상 선정에 관해 본인 영화 ‘어쩔수가없다(No Other Choice)’의 제목을 재치 있게 활용한 농담으로 좌중을 웃게 했다. 그는 “솔직히 말하면 황금종려상은 누구에게도 시상하고 싶지 않았다. 왜냐하면 내가 한 번도 받은 적이 없는 상이기 때문”이라며 “그러나 ‘어쩔 수 없이’ 줘야 하기 때문에, 주지 않으면 안 될 만큼 좋은 영화가 있었기 때문에 할 수 없었다”고 말했다.



2등상인 심사위원대상은 안드레이 즈비아긴체프(러시아) 감독의 ‘미노타우로스’가 차지했다. 우크라이나 전쟁에 직원 차출 요구를 받은 회사 최고경영자(CEO)의 이야기를 통해 반전(反戰) 메시지를 전했다. 즈비아긴체프 감독은 소감을 밝히면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 향해 “이 학살을 끝내 달라. 전 세계가 기다리고 있다”고 일갈했다.







남우주연상은 루카스 돈트 감독의 ‘카워드’의 배우 에마뉘엘 마키아와 발렌틴 캉파뉴, 여우주연상은 하마구치 류스케 감독의 ‘올 오브 어 서든’의 배우 비르지니 에피라와 오카모토 다오가 각각 동반 수상했다. 가수 겸 배우 바브라 스트라이샌드는 공로상 격인 명예 황금종려상을 받았다.



한국인 수상은 학생 단편 경쟁 ‘라 시네프’ 부문 2등상을 차지한 ‘사일런트 보이시스’의 진미송 감독이 유일했다. 미국 뉴욕으로 이민 간 한국인 가족의 하루를 담은 작품이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 “언어와 문화의 장벽을 넘어 전 세계 영화인들의 마음을 움직였다”고 축하했다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8412 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 제79회 칸 국제영화제 최고 영예의 황금종려상은 크리스티안 문주(루마니아) 감독의 ‘피오르드’에 돌아갔다. 한국 작품으로 4년 만에 경쟁 부문에 진출해 기대를 모은 나홍진 감독의 ‘호프’는 아쉽게도 수상에 실패했다.한국인 최초의 칸영화제 경쟁 부문 심사위원장 박찬욱 감독은 23일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 폐막식에서 “올해 황금종려상은 세계의 다양성에 관한 이해와 존중을 예술적으로 다룬 작품에 수여됐다”며 ‘피오르드’를 호명했다. 영화는 노르웨이 외딴 마을에 정착한 루마니아계 부부가 자녀 양육 방식과 종교 문제로 이웃과 충돌하는 이야기를 그렸다.문주 감독이 황금종려상을 거머쥔 건 2007년 영화 ‘4개월, 2주, 그리고 2일’에 이어 두 번째다. 시상자인 배우 틸다 스윈튼에게 트로피를 건네받은 그는 “오늘날 사회는 분열되고 급진화돼 있다”며 “이 영화는 모든 형태의 근본주의에 대한 반대 선언이다. 관용과 포용, 공감과 같은 가치에 대한 헌신을 보여준다”고 밝혔다.폐막식 직후 심사위원단 기자회견에서 박 감독은 황금종려상 선정에 관해 본인 영화 ‘어쩔수가없다(No Other Choice)’의 제목을 재치 있게 활용한 농담으로 좌중을 웃게 했다. 그는 “솔직히 말하면 황금종려상은 누구에게도 시상하고 싶지 않았다. 왜냐하면 내가 한 번도 받은 적이 없는 상이기 때문”이라며 “그러나 ‘어쩔 수 없이’ 줘야 하기 때문에, 주지 않으면 안 될 만큼 좋은 영화가 있었기 때문에 할 수 없었다”고 말했다.2등상인 심사위원대상은 안드레이 즈비아긴체프(러시아) 감독의 ‘미노타우로스’가 차지했다. 우크라이나 전쟁에 직원 차출 요구를 받은 회사 최고경영자(CEO)의 이야기를 통해 반전(反戰) 메시지를 전했다. 즈비아긴체프 감독은 소감을 밝히면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 향해 “이 학살을 끝내 달라. 전 세계가 기다리고 있다”고 일갈했다.감독상은 ‘라 볼라 네그라’의 하비에르 암브로시·하비에르 칼보(스페인) 감독과 ‘파더랜드’의 파베우 파블리코프스키(폴란드) 감독이 공동 수상했다. 심사위원상은 ‘더 드림드 어드벤처’를 연출한 발레스카 그리스바흐(독일) 감독의 몫이었다. 각본상은 ‘노트르 살뤼’의 에마뉘엘 마레(프랑스) 감독이 받았다.남우주연상은 루카스 돈트 감독의 ‘카워드’의 배우 에마뉘엘 마키아와 발렌틴 캉파뉴, 여우주연상은 하마구치 류스케 감독의 ‘올 오브 어 서든’의 배우 비르지니 에피라와 오카모토 다오가 각각 동반 수상했다. 가수 겸 배우 바브라 스트라이샌드는 공로상 격인 명예 황금종려상을 받았다.한국인 수상은 학생 단편 경쟁 ‘라 시네프’ 부문 2등상을 차지한 ‘사일런트 보이시스’의 진미송 감독이 유일했다. 미국 뉴욕으로 이민 간 한국인 가족의 하루를 담은 작품이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 “언어와 문화의 장벽을 넘어 전 세계 영화인들의 마음을 움직였다”고 축하했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지