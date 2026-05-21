‘스벅 탱크데이’ 후폭풍… 불매운동 나선 당정
李 “국가폭력 범죄 미화 강력 응징”
행안부 “정부 행사 상품에서 퇴출”
경찰, 정용진 신세계회장 수사 착수
스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트 후폭풍이 거세지고 있다. 이재명 대통령은 “5·18 북한군 개입설과 같은 악의적 가짜뉴스, 아울러 국가폭력 범죄를 미화하거나 희생자를 모욕하는 행위에 대해서는 가용한 모든 수단을 총동원해 강력하게 응징해야 한다”고 밝혔다. 정부는 스타벅스에 대한 불매운동에 나섰고, 경찰은 정용진 신세계그룹 회장 등 관련 고발사건에 대한 수사에 착수했다.
이 대통령은 21일 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “국가폭력은 국민의 안전과 더 나은 삶을 만들기 위해 주권자가 위임한 권한으로 도리어 국민의 인권과 생명을 짓밟는 반인륜적이고 반사회적인 중대범죄”라고 밝혔다. 이어 “잘못된 역사를 바로 세워야 똑같은 비극을 반복하지 않는다”며 “그런 노력이 부족했기에 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자를 조롱·모욕하는 독버섯이 자라나는 것”이라고 강조했다.
이 대통령 지시 이후 윤호중 행정안전부 장관은 엑스에서 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 “행안부를 비롯한 정부 기관은 그동안 각종 설문조사·공모전·국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 “이번 사안을 계기로 행안부는 민주주의의 역사와 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 말했다. 또 “이번 조치에 많은 기관과 국민께서도 함께 공감해주시길 바란다”고 덧붙였다.
정청래 더불어민주당 대표는 전날 “민주당 선거운동을 하시는 분이나 후보자는 스타벅스에 출입하는 것 자체가 국민에게 매우 안 좋은 인상을 줄 수 있다”며 “스타벅스 출입은 자제해주시는 것이 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다”고 말했다. 당정이 사실상 스타벅스 불매운동에 나선 셈이다. 광주시도 주관 행사에 스타벅스 상품을 사용하지 않기로 했다. 서울경찰청은 강남서에 배당됐던 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 고발 사건을 반나절만에 광역수사단 공공범죄수사대로 재배당했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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