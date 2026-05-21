여 “국민과 함께 승리”… 야 “매일 지지율 1%↑”

서울·대구·부산·전북 불꽃 접전

텃밭이 격전지로 승리 장담 못해

여야 지도부 첫날 충청권에 집중

6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 울산 남구 공업탑로터리에서 각 후보의 차량과 선거운동원들이 빼곡히 자리를 잡고 출근길 시민을 상대로 유세를 펼치고 있다. 여야 정당과 후보자는 교차로와 전통시장 등에서 유권자를 만나 한 표를 호소했고 거리 곳곳에서는 흥겨운 로고송이 울려 퍼졌다. 연합뉴스

6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동이 21일 막을 올리면서 여야가 본격적인 표심 경쟁에 돌입했다. 서울·부산·대구·전북 등 주요 격전지에서 여야 모두 ‘텃밭도 안심할 수 없다’는 위기감 속에 집중 유세를 펼쳤다. 이재명정부 출범 후 처음 치러지는 전국 단위 선거인 만큼 여권은 영남권 약진을 포함한 압승으로 국정 동력을 확보한다는 목표를 세웠다. 야권은 중도층 표심이 쏠린 전략 지역에서 승리해 정부·여당의 독주를 막겠다는 태세다.



중앙선거관리위원회에 따르면 이번 선거에서는 광역단체장 16명과 기초단체장 227명, 광역·기초의원 3968명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 새로 뽑는다. 총 7829명이 등록해 평균 경쟁률은 1.8대 1을 기록했다.



핵심 승부처인 서울시장 선거에서 탈환을 노리는 정원오 더불어민주당 후보는 공식 선거운동 첫날 ‘정치적 고향’ 성동에서 출정식을 가진 뒤 보수 텃밭 강남 표심 공략에 집중했다. 반면 5선에 도전하는 오세훈 국민의힘 후보는 당 지도부 지원 없이 유승민 전 의원과 함께 유년기를 보낸 강북권을 먼저 훑었다.



선거 막판으로 갈수록 격차가 빠르게 좁혀지는 영남권은 불꽃 튀는 접전 양상이다. 민주당은 전재수·김부겸 후보를 앞세운 부산·대구시장 선거에서 승리해 부산·경남(PK)과 대구·경북(TK) 보수 콘크리트 지지층에 균열을 내겠다는 각오다. 수성 입장에 선 국민의힘은 전통 지지층 결집에 총력을 기울이고 있다. 14석으로 판이 커진 국회의원 재보선은 부산 북갑과 경기 평택을에 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표가 등판하면서 여야 잠룡의 국회 재입성이 초미의 관심사다. 민주당 텃밭 전북은 김관영 전 전북지사의 무소속 출마 강행 이후 동정론이 확산하면서 여권 내부 긴장감이 최고조에 달한 상태다.



여야 지도부는 나란히 충청권으로 향했다. 정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 이날 0시 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정 후보 지원 유세로 첫 일정을 시작한 뒤 서울·경기 일대를 거쳐 충남 공주와 천안, 대전을 찾았다. 정 위원장은 “대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부를 국민과 함께 이루겠다. 지방선거 기필코 승리하겠다”고 포부를 밝혔다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 0시 경기 평택 삼성전자 캠퍼스 앞에서 양향자 경기지사 후보를 지원한 뒤 대전과 충남 공주, 아산을 방문했다. 장 위원장은 “매일 국민의힘 지지율을 1%씩 올리겠다. 반드시 승리하겠다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 공식 선거운동이 21일 막을 올리면서 여야가 본격적인 표심 경쟁에 돌입했다. 서울·부산·대구·전북 등 주요 격전지에서 여야 모두 ‘텃밭도 안심할 수 없다’는 위기감 속에 집중 유세를 펼쳤다. 이재명정부 출범 후 처음 치러지는 전국 단위 선거인 만큼 여권은 영남권 약진을 포함한 압승으로 국정 동력을 확보한다는 목표를 세웠다. 야권은 중도층 표심이 쏠린 전략 지역에서 승리해 정부·여당의 독주를 막겠다는 태세다.중앙선거관리위원회에 따르면 이번 선거에서는 광역단체장 16명과 기초단체장 227명, 광역·기초의원 3968명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 새로 뽑는다. 총 7829명이 등록해 평균 경쟁률은 1.8대 1을 기록했다.핵심 승부처인 서울시장 선거에서 탈환을 노리는 정원오 더불어민주당 후보는 공식 선거운동 첫날 ‘정치적 고향’ 성동에서 출정식을 가진 뒤 보수 텃밭 강남 표심 공략에 집중했다. 반면 5선에 도전하는 오세훈 국민의힘 후보는 당 지도부 지원 없이 유승민 전 의원과 함께 유년기를 보낸 강북권을 먼저 훑었다.선거 막판으로 갈수록 격차가 빠르게 좁혀지는 영남권은 불꽃 튀는 접전 양상이다. 민주당은 전재수·김부겸 후보를 앞세운 부산·대구시장 선거에서 승리해 부산·경남(PK)과 대구·경북(TK) 보수 콘크리트 지지층에 균열을 내겠다는 각오다. 수성 입장에 선 국민의힘은 전통 지지층 결집에 총력을 기울이고 있다. 14석으로 판이 커진 국회의원 재보선은 부산 북갑과 경기 평택을에 한동훈 전 국민의힘 대표와 조국 조국혁신당 대표가 등판하면서 여야 잠룡의 국회 재입성이 초미의 관심사다. 민주당 텃밭 전북은 김관영 전 전북지사의 무소속 출마 강행 이후 동정론이 확산하면서 여권 내부 긴장감이 최고조에 달한 상태다.여야 지도부는 나란히 충청권으로 향했다. 정청래 민주당 총괄상임선거대책위원장은 이날 0시 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정 후보 지원 유세로 첫 일정을 시작한 뒤 서울·경기 일대를 거쳐 충남 공주와 천안, 대전을 찾았다. 정 위원장은 “대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부를 국민과 함께 이루겠다. 지방선거 기필코 승리하겠다”고 포부를 밝혔다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장도 0시 경기 평택 삼성전자 캠퍼스 앞에서 양향자 경기지사 후보를 지원한 뒤 대전과 충남 공주, 아산을 방문했다. 장 위원장은 “매일 국민의힘 지지율을 1%씩 올리겠다. 반드시 승리하겠다”고 말했다.김혜원 천양우 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지