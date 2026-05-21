삼성 들었다 놨다 ‘초기업노조’… ‘조합원 이득’ 내걸고 폭풍 성장

출범 2년 만에 최대 노조로 우뚝

최 위원장 리더십 평가는 엇갈려

연합뉴스

삼성전자의 창사 이래 최대 규모 총파업 위기와 ‘벼랑 끝’ 성과급 협상의 중심에는 출범 2년된 신생 노조 ‘초기업노조 삼성전자 지부’가 있었다.



삼성그룹 초기업노조는 2024년 2월 4개 계열사의 통합 노조 형태로 출범했다. 당초 가전·휴대폰 중심의 DX 부문 노조로 출발했던 초기업노조 삼성전자 지부는 채 1년이 지나지 않아 급성장했다. 기존엔 창사 이래 첫 총 파업을 이끌었던 전국삼성전자노동조합(전삼노)이 최대 노조로 자리하고 있었지만 2025년 임금·단체협약 당시 집행부의 이면합의 논란이 불거지며 조합원 수가 3만명으로 급감했다.





폭풍 성장의 결정적 도화선은 지난해 9월 경쟁사인 SK하이닉스의 성과급 상한 폐지 결정이다. 이에 자극받은 삼성전자 직원들도 DS 부문을 중심으로 기존 성과급 체계에 대한 불만이 쏟아졌고, 이는 초기업노조 조합원 수 급증으로 이어졌다. 지난해 8월 기준 약 6000명에 그쳤던 조합원 규모는 3개월만에 약 4만5600명으로 늘었다.



최승호 초기업노조 위원장의 존재감도 적지 않은 영향을 미쳤다. 경기도 평택 출신의 최 위원장은 삼성전자 입사 당시에도 평택 사업장에 지원한 것으로 알려졌다. 전삼노에서 노조 활동을 시작한 그는 2024년 초기업노조에 가입한 뒤 지난해 11월 제2대 위원장으로 당선됐다. 최 위원장의 취임 일성은 ‘과반 노조 달성’과 ‘경쟁사 수준의 처우 개선’이었다. 그의 취임과 함께 2기 체제로 전환된 초기업노조는 지난 4월 삼성그룹 노조 사상 첫 과반 노조 지위를 확보했다.



최 위원장에 대한 내부 평가는 극명하게 엇갈린다. 최 위원장의 리더십과 주도적인 성격이 과반 노조로의 성장을 이끌었다는 평가와 함께 소통 방식이 다소 독단적이라는 비판도 존재한다. 한 직원은 “회의 중 반대 의견을 내면 싫어하는 태도를 보였다”며 “최 위원장과 대화를 하면 가끔 벽에다 대고 말하는 느낌을 받는다”고 말했다.







이주은 기자 juny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자의 창사 이래 최대 규모 총파업 위기와 ‘벼랑 끝’ 성과급 협상의 중심에는 출범 2년된 신생 노조 ‘초기업노조 삼성전자 지부’가 있었다.삼성그룹 초기업노조는 2024년 2월 4개 계열사의 통합 노조 형태로 출범했다. 당초 가전·휴대폰 중심의 DX 부문 노조로 출발했던 초기업노조 삼성전자 지부는 채 1년이 지나지 않아 급성장했다. 기존엔 창사 이래 첫 총 파업을 이끌었던 전국삼성전자노동조합(전삼노)이 최대 노조로 자리하고 있었지만 2025년 임금·단체협약 당시 집행부의 이면합의 논란이 불거지며 조합원 수가 3만명으로 급감했다.폭풍 성장의 결정적 도화선은 지난해 9월 경쟁사인 SK하이닉스의 성과급 상한 폐지 결정이다. 이에 자극받은 삼성전자 직원들도 DS 부문을 중심으로 기존 성과급 체계에 대한 불만이 쏟아졌고, 이는 초기업노조 조합원 수 급증으로 이어졌다. 지난해 8월 기준 약 6000명에 그쳤던 조합원 규모는 3개월만에 약 4만5600명으로 늘었다.최승호 초기업노조 위원장의 존재감도 적지 않은 영향을 미쳤다. 경기도 평택 출신의 최 위원장은 삼성전자 입사 당시에도 평택 사업장에 지원한 것으로 알려졌다. 전삼노에서 노조 활동을 시작한 그는 2024년 초기업노조에 가입한 뒤 지난해 11월 제2대 위원장으로 당선됐다. 최 위원장의 취임 일성은 ‘과반 노조 달성’과 ‘경쟁사 수준의 처우 개선’이었다. 그의 취임과 함께 2기 체제로 전환된 초기업노조는 지난 4월 삼성그룹 노조 사상 첫 과반 노조 지위를 확보했다.최 위원장에 대한 내부 평가는 극명하게 엇갈린다. 최 위원장의 리더십과 주도적인 성격이 과반 노조로의 성장을 이끌었다는 평가와 함께 소통 방식이 다소 독단적이라는 비판도 존재한다. 한 직원은 “회의 중 반대 의견을 내면 싫어하는 태도를 보였다”며 “최 위원장과 대화를 하면 가끔 벽에다 대고 말하는 느낌을 받는다”고 말했다.현재 약 7만명의 조합원을 두고 있는 초기업노조는 4만여명이 참여한 지난달 평택캠퍼스 앞 투쟁 결의대회, 성과급 잠정 합의안 도출 등을 주도해 왔다. 이 과정에서 조합원 파업 참여 강요 의혹과 DX 부문 배척 태도 등으로 진통을 겪기도 했다. 특히 대의원회가 없는 현 구조가 소수 집행부 의견에 치우친 의사결정을 만들고 있다는 지적도 나온다. 이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 “대규모 노조로 급속히 성장한 만큼 조합원들의 민의를 폭넓게 수용하는 구조를 만드는 것이 과제가 될 것”이라고 말했다.이주은 기자 juny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지