“부결시키자” 소외된 DX, 노조 가입 러시… 찬반투표 변수 될까

합의 내용 공개되자 노노 갈등



“DX끼리 따로 노조 만들자” 격앙

전삼노·동행노조 신규 조합원 ↑

DS 내 메모리·비메모리도 균열

최승호 “타 노조는 투표권 없다”

삼성전자 완제품(DX) 부문이 주축인 전국삼성전자노조(전삼노)와 삼성전자노조동행(동행노조) 소속 조합원이 노사 2차 사후 조정이 재개된 지난 18일 정부세종청사 고용노동부 건물 입구에서 ‘DX 차별금지’를 요구하는 항의 시위를 하고 있다. 뉴시스

삼성전자 노사가 20일 심야에 극적으로 성과급 잠정 합의안을 도출하면서 총파업 고비는 넘겼지만 합의 내용이 공개되자마자 ‘노노 갈등’에 더 큰 불이 붙었다. 반도체(DS) 부문 중심의 성과급 지급에서 배제된 완제품(DX) 소속 직원들의 ‘합의안 부결’을 위한 노조 가입 행렬도 이어졌다. 오는 27일까지 진행되는 전체 조합원 찬반 투표가 또 하나의 변수로 부상하고 있다.



21일 DX가 주축인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 삼성전자노조동행(동행노조)에 종일 노조 가입 신청이 쇄도했다. 전삼노는 이날 오후 2시까지 가입한 조합원에게 투표권을 주겠다고 공지한 것으로 알려졌다. 전삼노 조합원 수는 이날 하루에만 4000명가량 불어 1만9000명을 넘어섰다.



노조 공동교섭단에서 탈퇴한 동행노조 내부에선 ‘우리도 투표에 참여할 수 있다’는 얘기가 돌았다. 지난 3월 조합원 수가 2000명 수준이던 동행노조는 이날 1만1000여명으로 5배 가까이 급증했다. DX 부문 한 직원은 “해볼 수 있는 건 다 해보자, 조합원 투표에서 반대표라도 던져보자는 취지로 노조에 가입한 것”이라고 말했다. 그러나 노조 측 대표인 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 동행노조를 겨냥해 “잠정 합의는 사측과 공동교섭단간에 체결된 합의”라며 “공동교섭단에 참여하지 않은 타 노조는 투표권은 없다”고 밝혔다.



반도체 우선주의로 진행된 협상 결과에 DX 직원들은 격앙된 분위기다. 한 직원은 “DX끼리 따로 노조를 만들자는 말이 나올 정도로 여론이 흉흉하다”고 전했다.



사업 성과의 10.5%가 특별경영성과급으로 지급되는 DS 부문 내부에서도 메모리와 비(非)메모리 사업부 간 미묘한 균열이 일고 있다. 노사는 성과급의 40%를 DS 부문 전체에, 60%는 사업부에 차등 지급하기로 했다. 삼성전자 소속이라고 밝힌 한 직원은 SNS에 올린 글에서 “앞으로 파운드리·시스템LSI 한다는 사람이 없을 것”이라며 “잠정 합의안이 조합원 투표에서 통과되는 순간 다 빠져나갈 것”이라고 말했다. 또 다른 직원은 “삼성전자가 연간 영업이익 100조원을 벌어본 적이 없는데 100조, 200조를 단서조항으로 달아둔 게 마음에 걸린다”며 “이것만으로 노조가 패배한 것”이라고 주장했다. 2028년까지는 영업이익 200조원 달성 시, 2029~2035년은 100조원 달성 시에만 특별성과급을 지급하기로 한 내용을 문제삼은 것이다.







권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 20일 심야에 극적으로 성과급 잠정 합의안을 도출하면서 총파업 고비는 넘겼지만 합의 내용이 공개되자마자 ‘노노 갈등’에 더 큰 불이 붙었다. 반도체(DS) 부문 중심의 성과급 지급에서 배제된 완제품(DX) 소속 직원들의 ‘합의안 부결’을 위한 노조 가입 행렬도 이어졌다. 오는 27일까지 진행되는 전체 조합원 찬반 투표가 또 하나의 변수로 부상하고 있다.21일 DX가 주축인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 삼성전자노조동행(동행노조)에 종일 노조 가입 신청이 쇄도했다. 전삼노는 이날 오후 2시까지 가입한 조합원에게 투표권을 주겠다고 공지한 것으로 알려졌다. 전삼노 조합원 수는 이날 하루에만 4000명가량 불어 1만9000명을 넘어섰다.노조 공동교섭단에서 탈퇴한 동행노조 내부에선 ‘우리도 투표에 참여할 수 있다’는 얘기가 돌았다. 지난 3월 조합원 수가 2000명 수준이던 동행노조는 이날 1만1000여명으로 5배 가까이 급증했다. DX 부문 한 직원은 “해볼 수 있는 건 다 해보자, 조합원 투표에서 반대표라도 던져보자는 취지로 노조에 가입한 것”이라고 말했다. 그러나 노조 측 대표인 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 동행노조를 겨냥해 “잠정 합의는 사측과 공동교섭단간에 체결된 합의”라며 “공동교섭단에 참여하지 않은 타 노조는 투표권은 없다”고 밝혔다.반도체 우선주의로 진행된 협상 결과에 DX 직원들은 격앙된 분위기다. 한 직원은 “DX끼리 따로 노조를 만들자는 말이 나올 정도로 여론이 흉흉하다”고 전했다.사업 성과의 10.5%가 특별경영성과급으로 지급되는 DS 부문 내부에서도 메모리와 비(非)메모리 사업부 간 미묘한 균열이 일고 있다. 노사는 성과급의 40%를 DS 부문 전체에, 60%는 사업부에 차등 지급하기로 했다. 삼성전자 소속이라고 밝힌 한 직원은 SNS에 올린 글에서 “앞으로 파운드리·시스템LSI 한다는 사람이 없을 것”이라며 “잠정 합의안이 조합원 투표에서 통과되는 순간 다 빠져나갈 것”이라고 말했다. 또 다른 직원은 “삼성전자가 연간 영업이익 100조원을 벌어본 적이 없는데 100조, 200조를 단서조항으로 달아둔 게 마음에 걸린다”며 “이것만으로 노조가 패배한 것”이라고 주장했다. 2028년까지는 영업이익 200조원 달성 시, 2029~2035년은 100조원 달성 시에만 특별성과급을 지급하기로 한 내용을 문제삼은 것이다.다만 이러한 내부 반발에도 노조 규모나 부문별 분포를 감안하면 잠정 합의안이 부결되지는 않을 것이라는 관측이 우세하다. 삼성전자 과반 노조인 초기업노조 조합원 수는 7만여명으로 이 가운데 80%에 달하는 5만5000여명이 DS 소속이다. DX 직원 대다수가 반대표를 던져도 DS만으로 과반 찬성이 가능한 구도다. 업계에선 수억원대 성과급이 예고된 DS 소속 직원들의 경우 합의 내용에 불만이 있더라도 집단적으로 반대표 행사에 나서진 않을 것으로 보는 시각이 많다.권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지