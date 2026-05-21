‘계엄 위증’ 조태용 징역 1년6개월

정치 관여 등 주요혐의는 무죄

‘비화폰 삭제’ 박종준 무죄 선고

조태용 전 국정원장. 연합뉴스

서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 21일 12·3 비상계엄과 관련해 위증 등 혐의로 기소된 조태용 전 국정원장에게 징역 1년6개월을 선고했다. 다만 ‘정치 관여’ 등 주요 혐의는 대부분 무죄를 선고했다. 앞서 내란 특검은 징역 7년을 구형했다.



재판부는 조 전 원장이 윤석열 전 대통령에게서 계엄 관련 문건을 받은 사실이 없다는 허위 내용을 헌법재판소에서 증언(위증)하고 국정원 명의 공문서에 담아 답변서로 낸(허위공문서 작성·행사) 혐의를 유죄로 인정했다.



그러나 홍장원 전 국정원 1차장으로부터 정치인 체포 관련 보고를 받고도 이를 국회에 보고하지 않은 혐의(직무유기)는 무죄를 선고했다. 조 전 원장이 ‘단순 풍문’으로 받아들였을 가능성을 배제할 수 없고 대통령 지시로 인식했다고 단정할 수 없는 만큼 보고를 받았다는 사실만으로 보고 의무가 발생했다고 보기 어렵다는 판단이다.



계엄 후 CCTV 영상을 국민의힘 의원들에게만 제공하는 등 국정원장으로서 정치적 중립 의무를 위반한 혐의(국정원법 위반)도 무죄 판단이 내려졌다. 특검 측은 바로 항소 의사를 밝혔다.



한편 형사32부는 ‘비화폰 증거 인멸’ 혐의로 재판에 넘겨진 박종준 전 대통령경호처장에 대해서는 무죄를 선고했다.







GoodNews paper ⓒ 서울중앙지법 형사32부(재판장 류경진)는 21일 12·3 비상계엄과 관련해 위증 등 혐의로 기소된 조태용 전 국정원장에게 징역 1년6개월을 선고했다. 다만 ‘정치 관여’ 등 주요 혐의는 대부분 무죄를 선고했다. 앞서 내란 특검은 징역 7년을 구형했다.재판부는 조 전 원장이 윤석열 전 대통령에게서 계엄 관련 문건을 받은 사실이 없다는 허위 내용을 헌법재판소에서 증언(위증)하고 국정원 명의 공문서에 담아 답변서로 낸(허위공문서 작성·행사) 혐의를 유죄로 인정했다.그러나 홍장원 전 국정원 1차장으로부터 정치인 체포 관련 보고를 받고도 이를 국회에 보고하지 않은 혐의(직무유기)는 무죄를 선고했다. 조 전 원장이 ‘단순 풍문’으로 받아들였을 가능성을 배제할 수 없고 대통령 지시로 인식했다고 단정할 수 없는 만큼 보고를 받았다는 사실만으로 보고 의무가 발생했다고 보기 어렵다는 판단이다.계엄 후 CCTV 영상을 국민의힘 의원들에게만 제공하는 등 국정원장으로서 정치적 중립 의무를 위반한 혐의(국정원법 위반)도 무죄 판단이 내려졌다. 특검 측은 바로 항소 의사를 밝혔다.한편 형사32부는 ‘비화폰 증거 인멸’ 혐의로 재판에 넘겨진 박종준 전 대통령경호처장에 대해서는 무죄를 선고했다.윤준식 기자 semipro@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지