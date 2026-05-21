라울 카스트로 기소하고 항모 보내고… 美, 쿠바 전방위 압박
트럼프 “90마일 떨어진 불량국가”
30년 전 사건으로 ‘살인죄’ 재판 넘겨
항모전단 쿠바 턱밑 카리브해 배치
미국 도널드 트럼프 행정부가 쿠바 혁명의 주역이자 실세인 라울 카스트로(95) 전 쿠바 대통령을 기소하고 카리브해에 항공모함 전단을 배치하는 등 전방위 압박에 나섰다.
백악관에 따르면 트럼프 대통령은 20일(현지시간) 쿠바 독립 124주년에 대한 메시지에서 “미국은 영토에서 불과 90마일(약 145㎞) 떨어져 적대적 외국군과 정보기관, 테러조직을 품고 있는 불량국가를 용납하지 않을 것”이라며 “미군의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송은 ‘여기는 우리 지역이며 이를 위협하는 자들은 대가를 치를 것’이라는 메시지를 쿠바에 전달한 것”이라고 밝혔다.
쿠바계인 마코 루비오 국무장관도 이날 쿠바 국민에게 이례적으로 스페인어 메시지를 발표했다. 그는 트럼프 행정부의 쿠바 에너지 봉쇄 정책을 언급하며 “반복적으로 발생하는 대규모 정전 사태의 책임은 현재의 공산주의 정권에 있다”고 주장했다.
트럼프 행정부는 쿠바 정계 인사들에 대한 법적 제재에도 나섰다. 미국 연방검찰은 카스트로 전 대통령을 1996년 쿠바 망명 단체인 ‘구출의 형제들’이 운용하던 항공기 2대를 쿠바군이 격추해 4명이 숨진 사건에 관여한 혐의로 재판에 넘겼다고 밝혔다. 당시 카스트로는 쿠바 국방장관이었다.
토드 블랜치 법무장관 직무대행은 마이애미에서 기자회견을 열고 “카스트로가 자발적으로 (미국에) 오거나 다른 방식으로 와도 결국 미국 법정에 서게 될 것”이라고 경고했다. 카스트로는 50여년간 쿠바를 통치한 피델 카스트로의 친동생이다. 스페인 식민지였던 쿠바는 1898년 미국·스페인 전쟁 이후 미국의 영향권에 들어갔으나 1902년 5월 20일 독립을 선언했다. 이후 쿠바에는 친미 정권이 들어섰지만 1959년 피델과 체 게바라가 이끈 혁명이 성공한 뒤 공산주의 국가로 변모했고, 미국과의 관계는 악화됐다. 2006년 피델의 건강 문제로 권력을 이양받은 카스트로는 2021년까지 쿠바 공산당 제1서기를 맡으며 당·정에 영향력을 행사했다.
미국 법무부의 기소 발표 직후 미 남부사령부도 엑스에 니미츠 항공모함과 구축함 그리들리(DDG-101), 보급함 퍼턱선트(T-AO-201)로 구성된 항모강습단을 쿠바 앞바다인 카리브해에 배치했다고 발표했다. 트럼프 대통령은 이날 “쿠바 정권은 이미 무너진 상태”라며 “긴장 고조는 없을 것”이라고 말했지만 정작 군은 ‘함포 압박’에 나섰다. 트럼프 대통령은 “카스트로에 대한 기소가 많은 쿠바인에게 가장 중요한 일 중 하나가 될 것”이라며 “우리는 쿠바를 해방하고 있다”고 말했다.
쿠바는 즉각 반발했다. 쿠바 국영TV는 “비열하고 파렴치한 정치적 도발”이라고 미국을 규탄했다. 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 엑스에 “법적 근거가 없는 정치적 행위”라며 “당시 조치는 테러리스트들이 쿠바 영공을 반복적으로 침범한 데 대한 정당방위였다”고 주장했다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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