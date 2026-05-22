반도체 슈퍼사이클의 그늘… 상위 10개 기업이 수출 절반

상위 10대 기업 비중 50% 첫 돌파

생산자물가 28년 만에 최대폭 상승

최고가격 동결, 유류세 인하 7월까지

국민일보DB

반도체 슈퍼 사이클 속에 삼성전자와 SK하이닉스 등 수출 상위 10대 기업의 무역 집중도가 올해 1분기에 사상 최초로 50%를 넘어섰다. 전체 6만7000여개 수출 기업 중 극소수인 10개 기업이 총 수출액의 절반 이상을 차지하는 극단적 양극화가 나타난 것이다. 수출 지표가 연일 역대 최대치를 경신하고 있지만 그 흐름은 중견·중소기업 및 기존 주력 산업으로 퍼지지 않는 모습이다.





국가데이터처가 21일 발표한 ‘2026년 1분기 기업특성별 무역통계’에 따르면 올해 1~3월 전체 수출액 2199억 달러 중 상위 10대 기업의 비중은 50.1%로 집계됐다. 전년 동기(36.6%) 대비 13.5% 포인트 폭증한 규모다. 수출액 상위 100대 기업의 무역 집중도도 73.4%로 처음으로 70%대에 진입했다.





기업 규모에 따른 수출 격차도 뚜렷했다. 1분기 대기업 수출액은 52.9% 급증한 반면 중견기업(7.4%)과 중소기업(10.7%) 수출액 증가율은 전체 평균(37.8%)을 밑돌았다. 주력 시장인 대미 수출(35.7%)에서도 대기업 수출이 53.2% 급증할 때 중견기업(-3.0%)과 중소기업(-0.9%)은 오히려 역성장했다. 대중 수출(49.0%)도 대기업이 73.2% 증가하는 동안 중견기업은 감소(-0.2%)했다.



수출 대호황은 사실상 반도체를 위시한 IT 부품(124.6%)과 전기전자 산업(80.6%) 등 소수 업종이 이끈 결과다. 고용 창출 효과가 크고 체감 경기와 밀접한 자동차 등 내구소비재 수출은 오히려 9.6% 감소했다. 전체 소비재 수출도 -3.1%로 마이너스를 기록했다.





눈부신 수출 성과와 별개로 물가 상승 압력은 연일 거세지고 있다. 한국은행이 이날 발표한 ‘4월 생산자물가지수’ 잠정 통계에 따르면 지난달 생산자물가지수는 128.43(2020년=100)으로 전월(125.35)보다 2.5% 상승했다. 월간 상승률 기준으로 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시인 1998년 2월(2.5%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높은 수치다. 1년 전과 비교해도 6.9% 오르며 2022년 10월(7.3%) 이후 3년 6개월 만에 가장 크게 뛰었다. 생산자물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다. 한은 관계자는 “중동 전쟁이 계속되면서 원자재 공급 차질과 가격 상승 영향이 여러 부문으로 파급되고 있다”고 말했다.







정부는 물가 안정을 위해 22일 0시부터 향후 4주간 적용되는 6차 석유 최고가격을 동결했다. 유류세 인하 조치도 7월 말까지 두 달 더 연장했다.



세종=양민철 기자, 박세환 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 반도체 슈퍼 사이클 속에 삼성전자와 SK하이닉스 등 수출 상위 10대 기업의 무역 집중도가 올해 1분기에 사상 최초로 50%를 넘어섰다. 전체 6만7000여개 수출 기업 중 극소수인 10개 기업이 총 수출액의 절반 이상을 차지하는 극단적 양극화가 나타난 것이다. 수출 지표가 연일 역대 최대치를 경신하고 있지만 그 흐름은 중견·중소기업 및 기존 주력 산업으로 퍼지지 않는 모습이다.국가데이터처가 21일 발표한 ‘2026년 1분기 기업특성별 무역통계’에 따르면 올해 1~3월 전체 수출액 2199억 달러 중 상위 10대 기업의 비중은 50.1%로 집계됐다. 전년 동기(36.6%) 대비 13.5% 포인트 폭증한 규모다. 수출액 상위 100대 기업의 무역 집중도도 73.4%로 처음으로 70%대에 진입했다.기업 규모에 따른 수출 격차도 뚜렷했다. 1분기 대기업 수출액은 52.9% 급증한 반면 중견기업(7.4%)과 중소기업(10.7%) 수출액 증가율은 전체 평균(37.8%)을 밑돌았다. 주력 시장인 대미 수출(35.7%)에서도 대기업 수출이 53.2% 급증할 때 중견기업(-3.0%)과 중소기업(-0.9%)은 오히려 역성장했다. 대중 수출(49.0%)도 대기업이 73.2% 증가하는 동안 중견기업은 감소(-0.2%)했다.수출 대호황은 사실상 반도체를 위시한 IT 부품(124.6%)과 전기전자 산업(80.6%) 등 소수 업종이 이끈 결과다. 고용 창출 효과가 크고 체감 경기와 밀접한 자동차 등 내구소비재 수출은 오히려 9.6% 감소했다. 전체 소비재 수출도 -3.1%로 마이너스를 기록했다.눈부신 수출 성과와 별개로 물가 상승 압력은 연일 거세지고 있다. 한국은행이 이날 발표한 ‘4월 생산자물가지수’ 잠정 통계에 따르면 지난달 생산자물가지수는 128.43(2020년=100)으로 전월(125.35)보다 2.5% 상승했다. 월간 상승률 기준으로 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시인 1998년 2월(2.5%) 이후 28년 2개월 만에 가장 높은 수치다. 1년 전과 비교해도 6.9% 오르며 2022년 10월(7.3%) 이후 3년 6개월 만에 가장 크게 뛰었다. 생산자물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다. 한은 관계자는 “중동 전쟁이 계속되면서 원자재 공급 차질과 가격 상승 영향이 여러 부문으로 파급되고 있다”고 말했다.품목별로는 석탄·석유제품이 전월보다 31.9% 치솟으며 전체 생산자물가 상승을 주도했다. 화학제품도 6.3% 오르며 공산품 전체 가격이 전월 대비 4.4% 상승했다. 국제유가 상승이 산업 전반의 중간재 가격으로 번지는 흐름이다. 서비스 물가도 전월 대비 0.8% 상승했다. 금융·보험 서비스는 전년 동월 대비 26.2% 올라 1995년 관련 통계 작성 이후 최고 상승률을 기록했다.정부는 물가 안정을 위해 22일 0시부터 향후 4주간 적용되는 6차 석유 최고가격을 동결했다. 유류세 인하 조치도 7월 말까지 두 달 더 연장했다.세종=양민철 기자, 박세환 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지