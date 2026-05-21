‘스벅 탱크데이’ 후폭풍… 행안부, 사실상 불매운동 선언
이 대통령 “희생자 모욕 총동원 응징”
서울청 광수단, 정용진 고발 건 수사
‘탈벅’ 확산한 광주·전북 등 발길 ‘뚝’
호남 지역을 중심으로 스타벅스 불매운동이 확산하고 있다. ‘탱크데이’ 논란의 최종 책임자인 정용진 신세계그룹 회장에 대한 사퇴 요구가 한층 거세졌다. 경찰은 정 회장이 고발된 사건을 특수 수사를 주로 하는 서울경찰청 광역수사단에서 진행키로 했다.
스타벅스 비판 여론은 커지고 있다. 21일 정오쯤 광주시 서구 치평동 스타벅스 광주시청점은 한산했다. 관공서와 회사 등이 밀집해 평소 점심시간대 주문 대기에만 15분 이상이 걸렸던 것과 비교하면 ‘탱크데이’ 여파를 한눈에 알 수 있었다. 매장에 있던 한 시민은 “선불카드 잔액을 환불받으려면 60% 이상 써야 한다고 해서 울며 겨자 먹기로 왔다”고 말했다.
이날 오후 동구 지산동 스타벅스 드라이브스루 매장에는 4~5개 테이블에만 손님이 앉아 있었다. 대학교와 법조타운이 가까워 학생들과 직장인들으로 늘 붐비던 곳이었다.
전북 전주시 상황도 비슷했다. 만성동 법조타운 인근의 스타벅스 매장의 1·2층 좌석 곳곳이 텅 비어 있었다. 매장 직원은 “(손님이 적은 것은) 평일인 데다 어제 비가 온 영향도 있을 수 있다”면서 말을 아꼈다.
전북대 인근 스타벅스 매장 분위기도 비슷했다. 1·2·3층 좌석 대부분이 비어 있었고, 두세 테이블 정도에만 손님이 앉아 있었다. 대학교 시험기간 특유의 붐비는 분위기는 찾아볼 수 없었다.
이번 사태를 규탄하는 목소리도 커지고 있다. 윤호중 행정안전부 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 그러면서 앞으로 정부 행사 등에 관련 기업 상품을 사용하지 않겠다고 덧붙였다.
5·18 공법 3단체와 5·18기념재단은 이날 결의문을 내고 “정 회장의 그간 행적과 언행에 비춰볼 때 이번 사안은 단순한 실수나 우연으로 보기 어렵다”면서 “정 회장의 경영 일선 후퇴를 강력히 요구한다”고 밝혔다.
광주시는 주관 행사에 스타벅스 상품을 사용하지 않기로 했다. 시는 입장문을 내고 “스타벅스코리아가 5·18과 민주주의 역사를 조롱해 국민이 분노하고 있다”며 “역사 인식이 부재한 최고경영자가 유발한 사회적 중대재해로, 최종 책임은 정 회장에게 있음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.
이번 사태와 관련한 시민단체 고발 사건은 서울청이 병합해 직접 수사한다. 서울청은 강남서에 배당됐던 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표에 대한 고발 사건을 서울청 광역수사단 공공범죄수사대로 재배당했다. 강남서 수사2과에 맡겨졌다가 반나절 만에 특수 수사에 강한 광수단으로 넘어간 것이다.
이재명 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “5·18 북한군 개입설과 같은 악의적 가짜뉴스, 아울러 국가폭력 범죄를 미화하거나 희생자를 모욕하는 행위에 대해서는 가용한 모든 수단을 총동원해 강력하게 응징해야 한다”고 밝혔다.
광주·전주=이은창 최창환 기자 eun5261@kmib.co.kr
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