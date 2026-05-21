“신발 닳도록, 목 터져라 총력”… 野 지도부 격전지 대전·부산행
장동혁, 박빙 판세에 대전역서 큰절
송언석, 부산서 전재수·한동훈 비판
오세훈, 유승민과 빗속 강북구 유세
국민의힘 지도부 ‘투톱’은 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 각각 대전·충남, 부산으로 흩어져 13일간의 선거전에 돌입했다. 장동혁 상임선거대책위원장은 “매일 국민의힘 지지율을 1%씩 올리겠다”며 “신발이 닳도록 뛰고, 목이 터지도록 외치면 더 많은 국민께서 진실을 목도하고 국민의힘을 지지해 주실 것”이라고 각오를 다졌다.
국민의힘 지도부는 충청권 광역단체장·국회의원 보궐선거에서 박빙이라는 여론조사 결과가 잇달아 나오자 고무된 분위기다. 리얼미터가 뉴스핌 의뢰로 지난 18~19일 충남 유권자 806명을 대상으로 실시(무선 ARS)해 이날 공개한 충남지사 지지도 조사는 김태흠 국민의힘 후보 43.9%, 박수현 민주당 후보 43.5%로 박빙이었다. 에이스리서치가 같은 기간 충남 공주·부여·청양 유권자 502명을 대상으로 실시(무선 ARS)해 이날 공개한 조사에선 윤용근 국민의힘 후보가 42.4%로 김영빈 민주당 후보(38.8%)를 오차범위 내 앞섰다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
선대위 관계자는 통화에서 “중원 전쟁에 본격적으로 불이 붙었다는 판단으로 충청을 첫 유세지로 선택했다”며 “충청권 광역단체장은 물론이고 지역 내 국회의원 보궐선거 지역까지도 반드시 당선시키겠다는 의지가 담긴 행보”라고 말했다. 장 위원장은 대전역 서광장에서 열린 이장우 대전시장 후보 출정식 참석으로 선거 유세 일정을 본격화했다. 충청 출신인 그는 “선거운동 첫 일정으로 제가 정치를 시작할 때 아무것도 따지지 않고 사랑을 주셨던 대전을 찾았다. 제게 그러하셨듯 국민의힘에 그 사랑을 다시 부어 달라”며 큰절을 올렸다.
송언석 공동선대위원장은 이번 지선 최대 격전지인 부산을 찾았다. 송 위원장은 부산역 광장에서 열린 박형준 부산시장 후보 출정식에서 “까르띠에 전(전재수 민주당 후보), 그 양반이 부산발전특별법을 막은 것 아닌가. 정책 역량이 없으면 인성이라도 괜찮아야 하는데 보좌관한테 막말하고 갑질했다”며 “박 후보야말로 진정성 있게 부산 발전을 위해 헌신하실 분”이라고 말했다. 송 위원장은 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 후보 출정식에선 한동훈 무소속 후보를 겨냥해 “어떤 사람이 하얀 옷 입고 왔다 갔다 하면서 자기가 보수를 어떻게 하겠다는 둥 얘기하는데, 진정한 보수 재건은 박 후보를 국회로 보내는 순간 달성된다”며 힘을 실었다.
오세훈 서울시장 후보는 지도부 대신 중도보수 인사인 유승민 전 의원과 선거 유세에 나섰다. 두 사람은 빨간색 선거운동복과 우의를 걸친 채 빗발치는 빗속에서 시민들과 만났다. 오 후보는 서울 강북구 삼양초등학교 인근 노후 주택가에서 열린 유세에서 “이번 선거는 이재명정부 부동산 실정을 심판하는 선거”라며 “현명하신 서울시민께서 오세훈이 서울시를 지킬 수 있도록 도와 달라”고 호소했다.
이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
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