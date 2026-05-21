더 밀착한 북·중·러… 시진핑·푸틴, 비핵화 언급 없이 두만강 통해 동해 진출 협의

공동성명에 “대북 제재·압박 반대”

군비 경쟁 자극 행위 중단 촉구

中은 동해로 북극항로 개척 물꼬

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 베이징 인민대회당에서 중국 신화통신과 러시아 타스통신 공동 개최로 열린 양국 관계 사진 전시회를 둘러보고 있다. 이후 푸틴 대통령은 시 주석의 환영 만찬에 참석한 뒤 이틀간의 국빈 방중 일정을 마치고 귀국했다. AP연합뉴스

중국과 러시아가 한반도의 평화·안정을 강조하면서 비핵화에 대한 언급 없이 북한에 대한 제재·압박에 반대한다는 입장을 밝혔다. 중국이 두만강을 통해 동해에 진출할 수 있도록 북·중·러 3자 협의도 추진하기로 했다.



21일 중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 베이징 인민대회당에서 정상회담을 한 뒤 이 같은 내용이 포함된 ‘진일보한 전면적 전략 협조 강화와 선린 우호·협력 심화에 관한 공동성명’을 발표했다.



두 정상은 공동성명에서 “한반도의 평화·안정을 유지하고 역내 문제의 정치적 해결을 추진하는 것은 동북아 지역 모든 국가와 국제사회의 공동 이익에 부합한다”며 “외교적 고립, 경제 제재, 무력 압박 등 수단으로 북한의 안보를 위협하는 것에 반대한다”고 밝혔다. 이어 “역내 긴장을 고조시키고 군비 경쟁을 자극하는 행위를 중단해야 한다”면서 “정치적 수단의 남용을 멈추고 한반도에서 전쟁 위험을 제거하기 위한 실질적 조처를 해야 한다”고 촉구했다.



중·러 양국은 지정학적 현실에 기반해 상호 주권을 존중하는 토대 위에서 정치·외교적 방식으로 각자의 우려를 균형 있게 해결하는 것을 지지한다고 밝혔다. 앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 이어가며 한반도 문제의 정치적 해결과 평화체제 구축, 동북아 지역의 장기적 안정 유지에 건설적인 역할을 하겠다고 천명했다.



북한 비핵화 관련 언급은 포함되지 않았다. 미국 백악관은 지난 17일 도널드 트럼프 대통령과 시 주석의 베이징 정상회담 팩트시트를 공개하며 양국 정상이 북한 비핵화 목표를 공유했다고 밝혔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “한반도 문제에 관한 중국의 입장과 정책은 일관성을 유지하고 있다”며 “정치적 해결을 위해 건설적 역할을 할 것”이라고 말했다.







한반도 문제가 미·중 및 중·러 정상회담에서 비중 있게 논의되고 시 주석이 조만간 북한을 방문할 가능성이 큰 것으로 관측되면서 북한의 대외 정책에 변화가 있을지 주목된다. 북한은 우크라이나 전쟁 파병을 계기로 러시아와 밀착하고 중국과도 경제교류 활성화 등 관계 개선에 나섰지만 한국은 적대국으로 분류하고 미국의 대화 제의에는 응하지 않고 있다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국과 러시아가 한반도의 평화·안정을 강조하면서 비핵화에 대한 언급 없이 북한에 대한 제재·압박에 반대한다는 입장을 밝혔다. 중국이 두만강을 통해 동해에 진출할 수 있도록 북·중·러 3자 협의도 추진하기로 했다.21일 중국 관영 신화통신에 따르면 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전날 베이징 인민대회당에서 정상회담을 한 뒤 이 같은 내용이 포함된 ‘진일보한 전면적 전략 협조 강화와 선린 우호·협력 심화에 관한 공동성명’을 발표했다.두 정상은 공동성명에서 “한반도의 평화·안정을 유지하고 역내 문제의 정치적 해결을 추진하는 것은 동북아 지역 모든 국가와 국제사회의 공동 이익에 부합한다”며 “외교적 고립, 경제 제재, 무력 압박 등 수단으로 북한의 안보를 위협하는 것에 반대한다”고 밝혔다. 이어 “역내 긴장을 고조시키고 군비 경쟁을 자극하는 행위를 중단해야 한다”면서 “정치적 수단의 남용을 멈추고 한반도에서 전쟁 위험을 제거하기 위한 실질적 조처를 해야 한다”고 촉구했다.중·러 양국은 지정학적 현실에 기반해 상호 주권을 존중하는 토대 위에서 정치·외교적 방식으로 각자의 우려를 균형 있게 해결하는 것을 지지한다고 밝혔다. 앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 이어가며 한반도 문제의 정치적 해결과 평화체제 구축, 동북아 지역의 장기적 안정 유지에 건설적인 역할을 하겠다고 천명했다.북한 비핵화 관련 언급은 포함되지 않았다. 미국 백악관은 지난 17일 도널드 트럼프 대통령과 시 주석의 베이징 정상회담 팩트시트를 공개하며 양국 정상이 북한 비핵화 목표를 공유했다고 밝혔다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “한반도 문제에 관한 중국의 입장과 정책은 일관성을 유지하고 있다”며 “정치적 해결을 위해 건설적 역할을 할 것”이라고 말했다.중·러는 공동성명에서 “1991년 체결한 국경 동부 구간 협정에 따라 북한과 함께 두만강을 통해 바다로 진출하는 문제에 관한 3자 협의를 계속할 것”이라고 밝혔다. 중국은 동북지역의 해상 물류 접근성 확대, 북극항로 개척 등을 위해 대한해협을 거치지 않고 두만강을 통해 동해에 직접 진출하는 방안을 추진해 왔다. 하지만 동해로 이어지는 두만강 하류는 북·러 접경 지역이어서 양국의 협조 없이는 통과할 수 없다. 이번 공동성명에 관련 문구가 포함됨으로써 북·중·러 3자 협의가 본격화할 것으로 전망된다.한반도 문제가 미·중 및 중·러 정상회담에서 비중 있게 논의되고 시 주석이 조만간 북한을 방문할 가능성이 큰 것으로 관측되면서 북한의 대외 정책에 변화가 있을지 주목된다. 북한은 우크라이나 전쟁 파병을 계기로 러시아와 밀착하고 중국과도 경제교류 활성화 등 관계 개선에 나섰지만 한국은 적대국으로 분류하고 미국의 대화 제의에는 응하지 않고 있다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지