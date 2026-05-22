[단독] “재기 돕겠다”더니… 공공 배드뱅크, 아직도 15만명 추심 중
15만명·2조2000억 채권 추심
장기 채무자 지원 공백 우려
민간 배드뱅크 ‘상록수’의 23년 장기 채권추심 문제가 불거진 가운데 정부가 설계한 공공 배드뱅크에서도 유사한 관행이 수십 년째 지속되고 있는 것으로 확인됐다. 장기 연체 채무자의 재기를 돕겠다며 만들어진 한마음금융·희망모아·국민행복기금에 아직도 15만명이 넘는 채무자가 남아 있고, 이들이 진 빚은 2조2000억원을 넘었다. 일부 채무자는 20년 넘게 추심 대상에 묶여 있었다.
국회 정무위원회 소속 한창민 사회민주당 의원실이 21일 한국자산관리공사(캠코)에서 제출받은 자료에 따르면 캠코가 관리하는 한마음금융·희망모아·국민행복기금의 잔존 연체 채무자는 모두 15만2600명으로 집계됐다. 이들이 보유한 채권 규모는 총 2조2485억원이다.
한마음금융과 희망모아는 노무현정부 시기인 2004~2005년, 국민행복기금은 박근혜정부 시기인 2013년 금융당국 주도로 설립됐다. 모두 금융권 부실채권을 사들인 뒤 회수하거나 소각해 장기 연체 채무자의 재기를 돕겠다는 취지였다. 하지만 상당수 채권은 여전히 소각되지 않고 있다.
문제는 이 채권들이 장부에만 남아 있는 것이 아니라 실제 추심 수익으로 이어지고 있다는 점이다. 캠코는 장기 연체 채무자 채권에서 거둔 추심 수익 규모를 공개하지 않고 있다. 다만 최근 5년간 위탁 추심사에 지급한 수수료가 1177억원에 달해 이를 바탕으로 회수액을 추정할 수 있다.
코로나19 시기 취약 채무자를 지원하기 위해 조성된 개인연체채권매입펀드의 위탁 추심 수수료율 15.2%를 적용하면 캠코가 같은 기간 회수한 금액은 약 7735억원으로 추산된다. 국민행복기금의 수수료율 22.8%를 적용해도 회수액은 약 5160억원에 이른다. 장기 연체 채무자의 빚을 정리해 재기를 돕는 기관이 오히려 오래된 채권을 통해 적지 않은 돈을 회수해온 셈이다.
이재명정부 출범 이후 새 공공 배드뱅크인 ‘새도약기금’이 출범했지만 기존 공공 배드뱅크에 남은 채권이 자동 소각되는 것은 아니다. 새도약기금은 ‘7년 이상 연체된 5000만원 이하 개인 무담보 채권’을 중심으로 소각하되, 상환 능력이 있으면 대상에서 제외한다. 성실 상환자와의 형평성을 고려한 장치지만 이 기준 탓에 한마음금융 등 3사에 장기간 묶인 채무자들은 지원 사각지대에 놓일 수 있다.
한 의원은 “캠코가 20년 이상 빚의 늪에 빠진 차주를 대상으로 채권 추심을 이어가는 것은 현 정부의 정책 취지와 맞지 않는다”며 “공공기관이 빚을 진 국민의 재기를 돕지 않고 추심을 이어가는 관행을 근본적으로 개선해야 할 때”라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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