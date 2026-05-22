초고령 사회에 진입한 대만이 저출산 해결책으로 내년부터 18세 이하 아동·청소년에게 매달 지원금을 지급한다. 출산·양육의 경제적 부담을 줄인다는 취지다.
대만 자유시보는 21일 “라이칭더 총통이 전날 취임 2주년 연설에서 18세 이하 아동·청소년에게 월 5000대만달러(약 23만원)의 ‘성장 수당’을 지급하는 내용을 담은 ‘대만 인구 대책 신전략’을 공개했다”고 보도했다. 신전략에는 난임 부부 시술비 지원, 가정 친화적 직장 근무환경 개선, 청년 주택 지원 등이 담겼다. 라이 총통은 “젊은이들이 경제적 부담으로 출산과 양육을 두려워하고 있다. 자녀 양육 의지와 능력을 높이겠다”고 말했다.
성장 수당에 따라 6세 이하 아동에겐 매월 5000대만달러가 지급된다. 이후 연령대에서 18세까지 ‘아동미래계좌’가 개설돼 2500대만달러씩 받게 된다. 18세 청소년이 되면 창업·취학 등 자립에 36만 대만달러(약 1715만원)가 지원된다.
성장 수당은 내년 1월부터 지급될 전망이다. 예산은 연 2000억 대만달러(약 9조5420억원) 규모로 추산된다. 줘룽타이 대만 행정원장은 “법 개정이 필요한 사안인 만큼 입법원(국회)의 지지를 기대한다”고 강조했다.
대만은 올해 1월 65세 이상 인구 비율 20%를 넘어서며 초고령 사회에 진입했다. 1989년 2000만명을 넘어선 대만 인구는 2019년 사상 최대치인 2360만명을 기록한 뒤 감소세로 돌아섰다. 특히 지난해 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수)은 0.695명으로 사상 최저치로 기록됐다. 인구 유지를 위해 필요한 합계출산율은 2.1명이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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‘저출산 충격’ 대만, 18세까지 매달 ‘성장 수당’ 준다
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