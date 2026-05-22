‘해결사’ 자처한 노동장관… “현명한 중재” vs “과도한 개입”
유튜브 출연 삼전 협상과정 전해
“파업 막아” “노사관계 왜곡 우려”
타 사업장도 정부 조율 요구 가능성
지난 20일 잠정 합의에 이른 삼성전자의 노사 협상이 난항을 겪을 때마다 양쪽을 설득한 건 김영훈 고용노동부 장관이었다. 이를 두고 피해가 막대할 총파업을 정부가 중재해 멈춰 세웠다며 긍정적 평가가 나오는 반면 장관이 특정 기업의 교섭에 지나치게 개입했다는 비판도 제기된다.
김 장관은 21일 한 유튜브 채널에 출연해 전날 경기고용노동청에서 진행된 삼성전자 노사의 협상 과정을 전했다. 그는 “가치와 가치가 충돌하면 조정하기가 어려운데, 그럴 때는 상대가 원하는 걸 지켜주면서 해법을 찾아야 한다”며 “(적자 사업부 배분 방식의 적용) 시행 시기를 유예하자고 회사 측에 말했고, 다행히 회사 측에서 받아줘 물꼬가 트이게 됐다”고 말했다. 최종 합의가 어려웠던 성과급 배분 비율을 놓고 자신이 ‘1년 유예’를 제안해 협상의 불씨를 살렸다는 취지다.
김 장관은 지난 11~13일 중앙노동위원회 1차 사후 조정이 결렬되자 15일 경기도 평택 사업장을 찾아 노조와 직접 면담했다. 다음 날에는 삼성전자 경영진을 만나 대화에 다시 나서 달라고 요청했다. 그 결과 18~20일의 2, 3차 사후 조정이 이어질 수 있었다. 박수근 중앙노동위원장도 사후 조정에 단독조정인으로 나서는 등 정부가 이례적으로 교섭에 적극 개입했다.
이를 두고 정흥준 서울과기대 경영학과 교수는 “노사 간 신뢰가 없는 상황에서 교섭을 스스로 할 능력이 부족했고 정부가 교섭에 대한 지원을 적극적으로 할 필요가 있었다”고 평가했다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수도 “정부가 빠르게 중재를 해서 총파업을 막는 게 서로간의 피해와 희생을 줄이는 방법이었다”며 “특히 주식시장 피해까지 우려되던 상황에서 긴급조정권 발동까지 검토하며 총파업 전 협상을 마무리한 것은 현명한 대응이었다”고 말했다.
다만 노동부 장관이 ‘해결사’를 자처한 것은 기업의 노사 관계 전반을 왜곡시킬 수 있다는 비판도 있다. 최영기 전 한국노동연구원장은 “장관이 노사 문제에 너무 깊이 개입했다는 우려가 든다”며 “특히 장관이 노조 편에 있다는 인식이 확산하면 다른 사업장 교섭에도 영향을 미칠 것으로 본다”고 말했다. 박 교수도 “노사 협상에서의 쟁점부터 세세한 부분까지 정부가 깊숙이 관여하는 순간 노사 관계가 왜곡될 수 있다”고 덧붙였다.
앞으로 노사 협상의 돌파구가 보이지 않는 다른 사업장에서 정부 개입을 적극적으로 요청할 수 있다는 전망도 나온다. 파업으로 가기 위한 수순으로 조정 신청을 하는 것이 아니라 삼성전자처럼 양측의 목소리를 조율해 달라고 요청할 수 있다는 것이다. 정 교수는 “다른 사업장에서는 ‘우리도 장관이 참여해주면 노사가 원하는 방식이 제대로 반영되고 조율할 수 있다’는 생각이 들 것”이라고 말했다.
김유나 기자, 세종=황민혁 기자
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