이석연 “집단사고 벗어나야” 李 향해 작심 발언

李의 일방적 의사진행 의식한듯

“현정부 철학 고집하면 반쪽통합

이제부터 모두의 대통령이 돼야 ”

이석연 국민통합위원장이 21일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

이석연 대통령 직속 국민통합위원장은 21일 이재명 대통령에게 “의사결정을 할 때 집단사고(Group think)에서 벗어나야 한다”고 직언했다. 정부 내 의사결정 과정에서 한쪽 의견으로 몰아가는 분위기를 경계하고 반대 의견을 경청해야 한다며 작심 발언을 한 것이다.



이 위원장은 이날 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 이 같은 내용의 ‘국민 통합을 위한 세 가지 요청사항’을 건의했다. 이 위원장은 먼저 “진정한 국민 통합을 이루기 위해선 이 정부 국정 철학을 뛰어넘는 방향으로 나아가야 한다”며 “그렇지 않으면 반쪽 통합에 불과하다”고 말했다. 정부 국정 철학과 상반된 의견에 대해서도 포용해야 한다며 국민 통합의 기본 원칙을 강조한 것이다.



또 “정책 결정을 할 때는 집단사고의 함정에 빠져선 안 된다”며 “모두가 모든 문제에 동의하고 토론과 반대 의견 개진이 없는 의사결정이 어떤 불행한 결과를 가져왔는지는 역사가 말해주고 있다”고 말했다. 그러면서 “시대와 상황을 보는 정권과 국민의 눈 사이에 괴리가 생기면 되돌릴 수 없는 상황이 온다”고 덧붙였다. 생중계 국무회의 등 각종 회의 의사결정이 이 대통령 의중에 따라 일방향적으로 진행되고 있음을 꼬집은 것으로 풀이된다. 마지막으로는 “이제 모두의 대통령이 돼야 한다”며 지방선거가 끝난 뒤에는 통합 행보에 속도를 낼 것을 요청했다.



이 대통령은 이 위원장 발언에 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 다만 이 대통령은 간담회 모두발언에서 “비판하고 조언하는 것은 자유롭게 해 달라”면서도 “하나의 조직된 조직의 원리가 작동한다는 점을 숙지하고 계실 것으로 믿는다”고 언급했다. 이 발언은 이 위원장을 겨냥한 것이란 해석이 나왔다. 이 위원장은 전날 청와대의 한 행정관이 국민통합위에 무리한 요구를 하며 부총리급인 이 위원장과 위원회 활동에 부적절한 압박을 가했다고 주장했다. 강유정 청와대 수석대변인은 “이 위원장이 제기한 사실에 대해선 내부적 검토와 조사가 있을 예정”이라고 밝혔다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이석연 대통령 직속 국민통합위원장은 21일 이재명 대통령에게 “의사결정을 할 때 집단사고(Group think)에서 벗어나야 한다”고 직언했다. 정부 내 의사결정 과정에서 한쪽 의견으로 몰아가는 분위기를 경계하고 반대 의견을 경청해야 한다며 작심 발언을 한 것이다.이 위원장은 이날 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 이 같은 내용의 ‘국민 통합을 위한 세 가지 요청사항’을 건의했다. 이 위원장은 먼저 “진정한 국민 통합을 이루기 위해선 이 정부 국정 철학을 뛰어넘는 방향으로 나아가야 한다”며 “그렇지 않으면 반쪽 통합에 불과하다”고 말했다. 정부 국정 철학과 상반된 의견에 대해서도 포용해야 한다며 국민 통합의 기본 원칙을 강조한 것이다.또 “정책 결정을 할 때는 집단사고의 함정에 빠져선 안 된다”며 “모두가 모든 문제에 동의하고 토론과 반대 의견 개진이 없는 의사결정이 어떤 불행한 결과를 가져왔는지는 역사가 말해주고 있다”고 말했다. 그러면서 “시대와 상황을 보는 정권과 국민의 눈 사이에 괴리가 생기면 되돌릴 수 없는 상황이 온다”고 덧붙였다. 생중계 국무회의 등 각종 회의 의사결정이 이 대통령 의중에 따라 일방향적으로 진행되고 있음을 꼬집은 것으로 풀이된다. 마지막으로는 “이제 모두의 대통령이 돼야 한다”며 지방선거가 끝난 뒤에는 통합 행보에 속도를 낼 것을 요청했다.이 대통령은 이 위원장 발언에 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 다만 이 대통령은 간담회 모두발언에서 “비판하고 조언하는 것은 자유롭게 해 달라”면서도 “하나의 조직된 조직의 원리가 작동한다는 점을 숙지하고 계실 것으로 믿는다”고 언급했다. 이 발언은 이 위원장을 겨냥한 것이란 해석이 나왔다. 이 위원장은 전날 청와대의 한 행정관이 국민통합위에 무리한 요구를 하며 부총리급인 이 위원장과 위원회 활동에 부적절한 압박을 가했다고 주장했다. 강유정 청와대 수석대변인은 “이 위원장이 제기한 사실에 대해선 내부적 검토와 조사가 있을 예정”이라고 밝혔다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지