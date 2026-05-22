대통령-교육장관 ‘대입 개편’ 온도차?

2032·33학년도 개편 논의 테이블에

李 부정적 메시지에도 “해야 한다”

수능 절대평가 등 올 하반기 윤곽

최교진 교육부 장관. 교육부 제공

이재명 대통령이 현재 초6 혹은 중1부터 적용할 대입제도 개편 논의에 부정적인 메시지를 내놨다. ‘제동’을 건 발언으로도 읽힌다. 하지만 최교진 교육부 장관은 이 대통령 발언 직후 공개적으로 “해야 한다”는 입장을 밝혔다. 대입 개편의 폭을 두고 정부 내 온도차가 드러났다는 해석이 나온다. 새 제도는 올해 하반기 윤곽이 나오고 내년 3월 확정된다.



21일 교육계에 따르면 이 대통령은 전날 국무회의에서 교육부를 향해 “입시제도 등 갈등 사안에 뚜렷한 답을 찾기 어려우면 명확한 답이 나올 때까지 손대지 말라”고 지시했다. 이어 “대신 교육 내용을 조정하기 어렵지 않은 민주교육, 인권, 환경, 노동 교육 등(부터 하라)”이라고 말했다.



이 대통령이 언급한 새 대입 제도는 현재 국가교육위원회를 중심으로 논의가 이뤄지고 있다. 국가교육위가 올해 하반기 ‘중장기 국가교육발전계획’ 시안에서 윤곽을 내놓는다. 적용 시점은 2032학년도(현 중1) 혹은 2033학년도(현 초6)로 예상된다.



이와 관련해 전면적인 대입 개편안이 논의 테이블에 올라 있다. 대학수학능력시험과 고교 내신의 절대평가 전환, 수시와 정시의 통합, 서·논술형 수능 문항 도입 등이다.



관가에서는 이 대통령의 국무회의 발언에 이런 큰 폭의 변화에 대한 회의적인 시각이 담겼다고 본다. 대입 개편은 소모적인 논란만 커진다는 입장이란 것이다. 이 대통령은 지난해 12월 교육부 업무보고에서도 “과잉경쟁을 해결하지 않으면 입시 방법을 아무리 바꿔도 소용없다”고 말했다.







이날 최 장관의 발언은 교육계에서 최근 거세지고 있는 대입 개편 요구를 수용한 것으로 해석된다. 진보 교육감 후보 15명은 수능 절대평가 등을 공동 공약으로 발표했고, 임태희(경기)·강은희(대구) 등 보수 교육감 후보들도 비슷한 입장이다.



한 교육계 관계자는 “미래를 말하는 교육계 문법과 이 대통령 특유의 실용적 입장이 접점을 찾을지 의문”이라며 “국가교육위가 현장이 수용 가능한 방안을 도출할지가 관건이 될 것”이라고 내다봤다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 현재 초6 혹은 중1부터 적용할 대입제도 개편 논의에 부정적인 메시지를 내놨다. ‘제동’을 건 발언으로도 읽힌다. 하지만 최교진 교육부 장관은 이 대통령 발언 직후 공개적으로 “해야 한다”는 입장을 밝혔다. 대입 개편의 폭을 두고 정부 내 온도차가 드러났다는 해석이 나온다. 새 제도는 올해 하반기 윤곽이 나오고 내년 3월 확정된다.21일 교육계에 따르면 이 대통령은 전날 국무회의에서 교육부를 향해 “입시제도 등 갈등 사안에 뚜렷한 답을 찾기 어려우면 명확한 답이 나올 때까지 손대지 말라”고 지시했다. 이어 “대신 교육 내용을 조정하기 어렵지 않은 민주교육, 인권, 환경, 노동 교육 등(부터 하라)”이라고 말했다.이 대통령이 언급한 새 대입 제도는 현재 국가교육위원회를 중심으로 논의가 이뤄지고 있다. 국가교육위가 올해 하반기 ‘중장기 국가교육발전계획’ 시안에서 윤곽을 내놓는다. 적용 시점은 2032학년도(현 중1) 혹은 2033학년도(현 초6)로 예상된다.이와 관련해 전면적인 대입 개편안이 논의 테이블에 올라 있다. 대학수학능력시험과 고교 내신의 절대평가 전환, 수시와 정시의 통합, 서·논술형 수능 문항 도입 등이다.관가에서는 이 대통령의 국무회의 발언에 이런 큰 폭의 변화에 대한 회의적인 시각이 담겼다고 본다. 대입 개편은 소모적인 논란만 커진다는 입장이란 것이다. 이 대통령은 지난해 12월 교육부 업무보고에서도 “과잉경쟁을 해결하지 않으면 입시 방법을 아무리 바꿔도 소용없다”고 말했다.그런데 최 장관은 이날 국무회의 직후 기자간담회에 참석해 대입 개편을 예고했다. 그는 이 대통령의 ‘손대지 말라’ 언급에는 “그 일(입시 개편)을 핑계로 작지만 소중한 일을 놓치지 말라는 뜻으로 들었다”며 “(이재명정부에서) 대입은 손도 안 댄다? 그건 아닐 것 같다”고 말했다. 이어 인공지능(AI) 전환기라는 점을 언급하며 “국가교육위, 교육부, 대학, 시·도교육감들과 (전환기에 맞는 대입안을) 만들어 국민이 합의하도록 하는 게 우리의 임무다. 할 것이라 생각하고 해야 한다”고 덧붙였다.이날 최 장관의 발언은 교육계에서 최근 거세지고 있는 대입 개편 요구를 수용한 것으로 해석된다. 진보 교육감 후보 15명은 수능 절대평가 등을 공동 공약으로 발표했고, 임태희(경기)·강은희(대구) 등 보수 교육감 후보들도 비슷한 입장이다.한 교육계 관계자는 “미래를 말하는 교육계 문법과 이 대통령 특유의 실용적 입장이 접점을 찾을지 의문”이라며 “국가교육위가 현장이 수용 가능한 방안을 도출할지가 관건이 될 것”이라고 내다봤다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지