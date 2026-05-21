“동료가 사건 맡아” 금산서 ‘셀프수사’ 논란
논란 일자 충남청 늑장 이송
경찰관이 고소한 사건이 소속 경찰서에 배정되면서 공정성 논란이 불거졌다. 담당 수사관은 피고소인에게 “관련 규정이 없다”며 수사를 진행한 것으로 확인됐다.
충남 금산경찰서 소속 A경찰관은 지난 3월 과실치상 혐의로 B씨를 고소했다. A경찰관은 지난 2월 22일 전북 무주군 한 골프장에서 경기를 하던 중 옆 홀로부터 날아온 공에 가슴 부위를 맞았다. 그는 옆 홀에서 공을 친 B씨를 특정했다.
첫 골프 경기였던 B씨는 캐디의 도움을 받아 어프로치 샷을 했지만 ‘슬라이스’(공이 날아가다 오른쪽으로 휘는 것)가 나면서 공이 넘어갔다고 사과했다. A경찰관은 골프장 측과도 사고 내용을 공유한 뒤 남은 경기를 마무리했다. 이 사고로 A경찰관은 전치 2주의 상해를 입었고, 한 달 지난 3월 23일 금산경찰서에 B씨와 골프장 관계자를 고소했다.
사건은 고소인 A경찰관이 근무하는 금산경찰서에서 처리하게 됐다. 담당자도 A경찰관의 동료가 수사관으로 배정됐다. 이에 B씨는 이의를 제기했다. 그러나 담당 수사관은 “고소인과 같은 경찰서라 공정성을 염려하는 것 같은데 어느 경찰서로 사건을 배정해야 한다는 규정은 없다”고 일축한 것으로 파악됐다.
경찰청 훈령인 ‘사건의 관할 및 관할사건 수사에 관한 규칙’에 따르면 경찰관이 고소인이나 피의자 등인 모든 사건의 관할은 동일 법원 관할 내 인접 경찰서로 해야 한다.
금산경찰서 측은 21일 “착오가 있었다”며 해당 사건을 충남경찰청에 이송하겠다고 밝혔다. 또 “수사관이 관련 규정을 모른 상태에서 B씨에게 잘못된 정보를 전달한 것 같다”고 덧붙였다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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