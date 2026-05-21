김창민 감독 사건 피의자 2명 ‘살인죄·정서학대’ 기소
검찰 전면 재조사로 증거 등 확보
“외력에 의한 뇌 손상 사망” 소견
김창민 영화감독을 무차별 폭행해 숨지게 한 피의자 2명이 살인 혐의로 재판에 넘겨졌다.
의정부지검 남양주지청 형사2부(부장검사 박신영)는 21일 살인 및 장애인복지법 위반 혐의로 이모(32)씨와 임모(32)씨를 구속기소했다고 밝혔다.
이들은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시의 한 식당 앞에서 소음 문제로 시비가 붙은 김 감독을 인근 골목으로 끌고 가 주먹과 발로 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받는다. 또 김 감독의 발달장애 아들이 보는 앞에서 폭행을 가해 정서적 학대를 가한 혐의도 함께 적용됐다.
이 사건은 경찰 수사 결과 상해치사 혐의로 불구속 송치됐다. 이후 검찰이 전담 수사팀을 구성해 전면적인 재수사에 나서면서 국면이 전환됐다. 검찰은 피의자들의 통화 녹음 파일 약 3000개를 정밀 분석해 살해 의도를 가진 대화를 확보했다. 과학수사와 법의학 감정도 의뢰해 사망의 직접적 원인이 외력에 의한 뇌손상이라는 소견과 공동 폭행 정황을 받아냈다.
상해치사죄의 법정형은 징역 3~30년 수준이지만 살인죄는 사형, 무기 또는 징역 5년 이상으로 처벌 수위가 높다.
현장에 함께 있던 일행 5명은 폭행을 제지하려 한 사실이 확인돼 기소 대상에서 제외됐다.
이씨 등은 혐의를 완강히 부인하고 있다. 이씨는 주먹으로 3~4차례 때린 사실 등 일부 폭행 사실만 인정하고 있다. 임씨는 싸움을 말리기 위해 김 감독을 잡아끌었던 것뿐이라며 맞서고 있어 법정 공방이 예상된다.
검찰은 피해자 유족에게 장례비, 치료비 등을 지원했다. 검찰 관계자는 “피고인들에게 죄에 상응하는 중형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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