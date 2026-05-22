이억원 금융위원장, ‘포용금융최고책임자’ 추진

전략추진단 신설, 인센티브 논의

“공공기관처럼 역할 강요” 논란도

연합뉴스

정부가 금융회사 안에 ‘포용금융 최고책임자(CIFO)’를 지정하는 방안을 검토한다. 취약계층이 제도권 금융으로부터 소외되지 않도록 금융회사가 책임을 지게 하겠다는 취지다. 금융당국은 ‘포용금융 전략추진단’을 출범해 금융 시스템의 체질 자체도 바꾸겠다고 강조했다. 그러나 민간에 부담을 떠넘기는 방식에 반발하는 목소리도 끊이지 않는다.



이억원(사진) 금융위원장은 21일 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 다음 달 금융위에 포용금융 전략추진단을 만들 예정이라고 밝혔다. 추진단은 총괄, 정책서민, 금융산업, 신용 인프라 등 4개 분과로 구성된다. 이 위원장은 “총괄 분과는 포용금융이 항구적 제도화가 될 수 있는지를 고민하는 데 초점을 두고 있다. 금융회사 내에 포용금융 최고책임자를 지정하는 등 이사회와 지배구조 차원에서 진지하게 시스템 내재화 방안을 강구할 것”이라고 말했다.



이 위원장은 포용금융 업무를 적극적으로 수행한 임직원에 대해 면책 제도를 운영하는 방안도 거론했다. 포용금융 종합평가체계를 마련하고, 평가 결과와 금융회사 인센티브·출연료를 연계하는 일도 검토하겠다고 했다.



이 위원장은 포용금융을 강조하면서 한국 금융 생태계를 3개의 층으로 빗대 표현했다. 1층은 은행·저축은행 등 제도권 금융, 2층은 정책서민금융, 3층은 대안적 재기금융으로 분류했다. 이 위원장은 “은행들이 초우량차주만을 받고, 거기서 밀려난 분들이 생겨난다”며 “밀려난 분들을 누군가는 받아줘야 한다. 그 사람이 미래에 어떻게 될지 판별하고 관리하고 측정하는 것이 결국 금융기관의 역할인데 쉽고 편하고 안전한 쪽으로 간다”고 질책했다.



그러나 민간에서는 관치금융을 우려하는 목소리가 점점 커지는 분위기다. 금융권 관계자는 “포용금융 확대 취지에는 공감하지만, 금융회사를 사실상 공공기관이나 자선단체처럼 대해서는 안 된다. 포용금융 최고책임자 지정은 너무 지나친 요구”라며 “결과 중심의 책임론을 들이대면 금융사는 리스크가 큰 포용금융 상품을 오히려 보수적으로 운영할 가능성이 커진다. 합리적인 면책 기준과 인센티브 제도가 함께 설계돼야 한다”고 지적했다.







GoodNews paper ⓒ 정부가 금융회사 안에 ‘포용금융 최고책임자(CIFO)’를 지정하는 방안을 검토한다. 취약계층이 제도권 금융으로부터 소외되지 않도록 금융회사가 책임을 지게 하겠다는 취지다. 금융당국은 ‘포용금융 전략추진단’을 출범해 금융 시스템의 체질 자체도 바꾸겠다고 강조했다. 그러나 민간에 부담을 떠넘기는 방식에 반발하는 목소리도 끊이지 않는다.이억원(사진) 금융위원장은 21일 정부서울청사에서 기자간담회를 열고 다음 달 금융위에 포용금융 전략추진단을 만들 예정이라고 밝혔다. 추진단은 총괄, 정책서민, 금융산업, 신용 인프라 등 4개 분과로 구성된다. 이 위원장은 “총괄 분과는 포용금융이 항구적 제도화가 될 수 있는지를 고민하는 데 초점을 두고 있다. 금융회사 내에 포용금융 최고책임자를 지정하는 등 이사회와 지배구조 차원에서 진지하게 시스템 내재화 방안을 강구할 것”이라고 말했다.이 위원장은 포용금융 업무를 적극적으로 수행한 임직원에 대해 면책 제도를 운영하는 방안도 거론했다. 포용금융 종합평가체계를 마련하고, 평가 결과와 금융회사 인센티브·출연료를 연계하는 일도 검토하겠다고 했다.이 위원장은 포용금융을 강조하면서 한국 금융 생태계를 3개의 층으로 빗대 표현했다. 1층은 은행·저축은행 등 제도권 금융, 2층은 정책서민금융, 3층은 대안적 재기금융으로 분류했다. 이 위원장은 “은행들이 초우량차주만을 받고, 거기서 밀려난 분들이 생겨난다”며 “밀려난 분들을 누군가는 받아줘야 한다. 그 사람이 미래에 어떻게 될지 판별하고 관리하고 측정하는 것이 결국 금융기관의 역할인데 쉽고 편하고 안전한 쪽으로 간다”고 질책했다.그러나 민간에서는 관치금융을 우려하는 목소리가 점점 커지는 분위기다. 금융권 관계자는 “포용금융 확대 취지에는 공감하지만, 금융회사를 사실상 공공기관이나 자선단체처럼 대해서는 안 된다. 포용금융 최고책임자 지정은 너무 지나친 요구”라며 “결과 중심의 책임론을 들이대면 금융사는 리스크가 큰 포용금융 상품을 오히려 보수적으로 운영할 가능성이 커진다. 합리적인 면책 기준과 인센티브 제도가 함께 설계돼야 한다”고 지적했다.박성영 기자 psy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지