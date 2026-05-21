회장님·연예인 노린 ‘쌍둥이 유심’… 해킹으로 484억 뜯어
중국인 총책 2명·조직원 30명 검거
유심 정보 탈취해 복제하는 신종수법
경찰 “이동통신사 서버 유출 가능성”
개인정보를 해킹해 휴대전화 유심을 복제하거나 무단 개통하는 수법으로 3년간 약 484억원을 빼돌린 범죄 조직원이 무더기 검거됐다. 해킹 피해자 가운데 국내 100대 그룹 대표 및 임원만 20명이 넘는 것으로 조사됐다. 피해자 명의의 유심 고유 정보를 탈취해 일명 ‘쌍둥이 유심’을 만드는 등 신종 수법이 쓰였다.
서울경찰청 사이버수사과는 유심 복제 및 부정 개통으로 가상·금융자산을 탈취한 혐의 등을 받는 중국 국적 총책 A씨(40)를 22일 구속 송치한다고 21일 밝혔다. A씨는 특정경제범죄가중처벌법 위반 등 18개 혐의를 받는다. 그와 또 다른 총책 B씨(35)는 태국에서 체포돼 국내로 각각 송환됐고, 관리책·행동책·자금세탁책 등 조직원 30명도 검거됐다.
이들에게 금융·개인정보를 해킹당한 피해자는 271명이다. 국내 기업 회장·대표·사장·임원이 75명으로 가장 많았는데, 100대 그룹 관계자가 22명이다. 정치인·법조인·공무원은 11명, 연예인·인플루언서는 12명이다.
실제 금전적 피해를 본 건 100대 그룹 대표·임원 3명과 연예인·인플루언서 3명 등 21명이다. 이들 계좌에서 모두 484억원이 빠져나갔다. 경찰 관계자는 “유심 복제와 부정 개통 수법으로 피해자 휴대전화를 직접 훔치지 않고도 모든 인증수단을 가로챘다”며 “전례 없는 신종 범죄”라고 설명했다.
특히 해외체류 중인 재력가, 군복무 중인 연예인, 교정기관 수감자, 사망자 등 피해를 입어도 바로 대응하기 어려운 이들이 ‘표적’이 됐다. 그룹 방탄소년단(BTS) 정국도 하이브 주식을 탈취당할 뻔했으나 즉시 지급정지 조치해 피해를 막았다. 중국 국적 총책 2명은 주로 언론 보도를 통해 재력가와 연예인 등의 소식을 접했다고 한다.
총책들은 유심 복제를 위해 가입자식별번호(IMSI) 등 핵심 정보를 이미 갖고 있던 것으로 조사됐다. 경찰은 이들이 어떤 경로로 유심 정보를 확보했는지 수사 중이다. 경찰 관계자는 “이동통신사업자 서버망에서 유출됐을 가능성을 가장 크게 보고 있다”고 설명했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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