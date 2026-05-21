“비의료인 문신, 불법 의료 아냐”… 34년 만에 뒤집힌 판례
“질병 예방·치료와 직접 관련 없어”
유죄 선고한 원심 깨고 돌려보내
내년 문신사법 시행 전 혼란 정리
비의료인의 문신 시술을 ‘무면허 의료행위’로 처벌할 수 없다는 대법원 판단이 나왔다. 비의료인의 문신 시술을 불법 의료행위로 봤던 기존 대법원 판례가 34년 만에 뒤집힌 것이다.
대법원 전원합의체(주심 오석준 권영준 대법관)는 21일 의료법 위반 혐의로 각각 기소된 문신 기술자 박모씨와 백모씨의 상고심에서 유죄를 선고한 원심 판결을 깨고 무죄 취지로 사건을 서울서부지법과 수원지법으로 돌려보냈다.
대법원은 “통상적인 서화문신(레터링문신)·미용문신은 대부분 질병의 예방 또는 치료와 직접적 관련 없이 이뤄졌다”며 “문신 시술은 미적인 지식 등이 요구되는 영역으로 반드시 의료인에 버금가는 의학적 전문지식과 경험이 있어야만 할 수 있는 것은 아니다”고 설명했다.
대법원은 1992년 5월 눈썹 문신 시술을 ‘의료인이 행하지 않으면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 의료행위’라고 판단했다. 헌법재판소도 의료인에게만 문신 시술을 할 수 있도록 한 의료법에 대해 여러 차례 합헌 결정을 내려 그간 비의료인의 문신 시술은 처벌 대상이었다.
대법원은 그러나 이번 판결에서 “1992년 판단 이래 기술 발전과 환경 변화로 의료서비스 수요자의 의료접근성이 비약적으로 향상됐다”며 “문신 시술을 받고자 하는 사람들은 보건위생상 위해 등의 정보를 바탕으로 자기 신체를 통해 개성을 발현하고 행복을 추구하는 수단으로 문신 시술을 받을지 스스로 결정할 수 있는 지위에 있다”고 봤다.
이날 전원합의체에 오른 두 사건은 미용실을 운영하는 박씨가 2020년 1월부터 그해 12월까지 두피문신 시술을 한 혐의, 백씨가 2019년 5월 패션잡화 판매점에서 레터링 문신을 시술한 혐의로 기소되며 시작됐다. 두 사건 1·2심은 과거 대법원 판례에 따라 박씨에게 벌금 150만원을, 백씨에게 벌금 100만원을 각각 선고했다.
국회가 지난해 10월 비의료인의 문신 시술을 허용하는 문신사법을 통과시키면서 내년 10월 말부터 시행될 예정인데, 대법원이 비의료인의 문신 시술을 허용하는 새 법리를 세우면서 사법적 혼란도 정리될 것으로 보인다.
대법원은 다만 “문신사법 시행 전이라도 형법이나 공중위생관리법 등 관련 법령이 정한 구성요건에 해당하는 경우 이에 따른 형사처벌 가능성이나 국민의 건강권 보호를 위한 규제 도입의 가능성을 전면 부정하는 것은 아니다”고 지적했다. 문신시술자의 업무상 과실로 상해를 입히는 경우 등에 대해서는 처벌이 가능하다는 의미다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사