올리브영, 미국 1호점 연다… 세계 최대 뷰티시장 공략
[비즈 이슈]
CJ올리브영이 세계 최대 뷰티 시장 미국에 첫 오프라인 매장(사진)을 연다. 27년 간 쌓아온 큐레이션 역량과 온·오프라인 플랫폼 운영 노하우를 앞세워 K뷰티 브랜드의 글로벌 확장을 지원한다는 구상이다. 올리브영은 오는 29일 미국 캘리포니아주 패서디나에 미국 1호점을 개점한다고 21일 밝혔다. 803㎡(약 243평) 규모의 대형 단독 매장으로 애플스토어와 룰루레몬, 티파니앤코 등이 모인 로스앤젤레스(LA) 동북부 핵심 상권에 들어선다. 매장에선 약 400개 브랜드의 5000여종 상품을 선보일 계획이다. 최근 글로벌 소비자들 사이에 ‘한국에서 실제 인기 있는 제품’에 대한 관심이 높아짐에 따라 전체의 80% 이상을 K브랜드로 채운다.
‘K뷰티 놀이터’ 경험을 미국 시장에 맞게 구현하는 데 주안점을 뒀다. 히알루론산·PDRN 등 성분 탐색형 매대와 괄사·패치 등 미용소품 매대를 마련한다. 피부·두피 진단과 K스킨케어 컨설팅 등 맞춤형 뷰티 서비스도 운영한다.
방문객이 자유롭게 둘러보다 필요할 때 직원이 적극 응대하는 ‘하프 접객’ 방식을 도입한다. 지난 3월 미국 매장 직원들이 한국을 방문해 국내 매장의 운영 방식과 접객 노하우를 전수받기도 했다.
올리브영은 개점과 함께 미국 전용 온라인몰과 온·오프라인 통합 멤버십 ‘OY멤버스’도 선보인다. 초기에는 캘리포니아 등 서부 지역을 중심으로 매장을 확대한 뒤 중남부와 동부권으로 거점을 넓혀갈 계획이다.
권가은 올리브영 미국법인장은 “패서디나점은 올리브영의 K뷰티 인사이트와 브랜드 인큐베이팅 능력을 기반으로 다양한 국내 브랜드를 글로벌시장에 선보이는 전진기지”라며 “아직 K뷰티가 생소한 현지 소비자들도 ‘진짜 K뷰티’를 발견하고 일상화할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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