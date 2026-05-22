매점매석 과징금 도입 ‘물가 교란 정조준’
정부, 신고포상금 상한 폐지
정부가 물가안정을 위해 긴급수급조정조치와 매점매석 금지 위반에도 이행강제금과 과징금을 부과하기로 했다. 불공정거래행위에 대한 신고포상금 상한도 없앤다.
재정경제부 등 관계부처는 21일 이런 내용을 담은 ‘물가안정조치 실효성 제고 방안’을 발표했다. 현행 물가안정법은 매점매석 금지나 긴급수급조정조치 위반 시 3년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금형만 규정하고 있다. 최고가격제를 제외하면 과징금이나 이행강제금 같은 행정상 금전 제재 수단은 없다.
이에 정부는 긴급수급조정조치와 매점매석 금지 위반이 적발될 경우 처분명령을 내리고, 이를 이행하지 않으면 이행강제금을 부과하기로 했다. 또 부당이득을 웃도는 수준의 과징금을 신설해 경제적 이익을 환수한다. 매점매석금지 위반에 따른 압수 물품을 즉시 매각할 수 있는 근거 규정도 도입한다.
같은 날 공정거래위원회도 ‘공정거래법 등 위반행위 신고자에 대한 포상금 지급에 관한 규정’ 개정안을 마련해 다음 달 10일까지 행정예고를 실시한다고 밝혔다. 기존에는 포상금 지급 한도(최소 1억원·최대 30억원)가 설정되어 있었지만 이를 없애는 것이 핵심이다. 포상금 산정 방식도 과징금 총액의 10%로 올려 단순화한다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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