삼성 자산·역량·시설 총동원… ‘중급 기술자’ 양성에 초점

[자립준비청년에 희망 디딤돌을]

기술 익혀야 진입 가능한 분야 선정

미취업자에겐 2년간 사후 관리도



삼성희망디딤돌 2.0 직무교육은 실무에 적합한 ‘중급 기술자’ 양성에 중점을 두고 있다. 전기설비 디지털콘텐츠디자인 제과제빵 펫케어 공조냉동 중장비운전 소프트웨어(SW)개발 선박제조 등 8개 과정은 단순 노무나 단기 아르바이트와 달리 교육을 통해 자격증을 취득하거나 기술을 익혀야만 진입할 수 있는 분야라는 공통점이 있다.



직무교육을 주관하는 삼성전자 반도체(DS)부문 사회공헌단 관계자는 21일 “청년들이 단기 임시직에 머무르지 않고 기술을 습득해 3년, 5년 뒤 중급 기술자로 성장하면 처우도 나아지고 직업 선택의 폭도 넓어지는 과정들로 구성했다”고 설명했다. 학력이나 스펙보다 실력으로 평가받고, 경력이 쌓일수록 직급과 연봉도 올라가는 직무들로 꾸렸다는 의미다.



직무교육에 참여하는 청년들은 실전 기술을 습득하고 관련 자격을 취득하며 취업에 필요한 역량을 하나둘 갖추게 된다. 공조냉동 분야는 에너지관리기능사, 중장비운전은 지게차운전기능사, 디지털콘텐츠디자인은 GTQ자격증을 따는 게 1차 목표다. 자격증 취득에서 멈추지 않고 자기소개서 및 이력서 작성, 면접 등 실전 대비도 함께 진행된다는 점이 2.0 직무교육의 강점이다. 과정마다 차이가 있지만 4~5개월 직무교육 과정이 끝나면 2주간 취업 캠프가 이어지고 4주~12주의 직무 관련 기업 인턴십 기회가 주어진다. 구직 활동을 인증하면 월 수당이 지급되고 과정 수료 후 1년 이내 취업하면 취업성공수당도 지급된다. 미취업자에게는 보수교육 기회가 제공되는 등 2년간 사후 관리가 이어진다.



삼성은 희망디딤돌 2.0 직무교육에 전 그룹 차원의 역량을 적극 활용하고 있다. 전기설비 과정은 삼성물산에 가서 안전체험 교육을 받고, 제과제빵은 웰스토리에서 특강을 듣는 식으로 관계사 협업 체계가 잘 갖춰져 있다는 평가다. 여기에 함께일하는재단과 월드비전이 동참해 취업 역량 강화 프로그램 운영을 지원하고 있다.



권지혜 기자



GoodNews paper ⓒ 삼성희망디딤돌 2.0 직무교육은 실무에 적합한 ‘중급 기술자’ 양성에 중점을 두고 있다. 전기설비 디지털콘텐츠디자인 제과제빵 펫케어 공조냉동 중장비운전 소프트웨어(SW)개발 선박제조 등 8개 과정은 단순 노무나 단기 아르바이트와 달리 교육을 통해 자격증을 취득하거나 기술을 익혀야만 진입할 수 있는 분야라는 공통점이 있다.직무교육을 주관하는 삼성전자 반도체(DS)부문 사회공헌단 관계자는 21일 “청년들이 단기 임시직에 머무르지 않고 기술을 습득해 3년, 5년 뒤 중급 기술자로 성장하면 처우도 나아지고 직업 선택의 폭도 넓어지는 과정들로 구성했다”고 설명했다. 학력이나 스펙보다 실력으로 평가받고, 경력이 쌓일수록 직급과 연봉도 올라가는 직무들로 꾸렸다는 의미다.직무교육에 참여하는 청년들은 실전 기술을 습득하고 관련 자격을 취득하며 취업에 필요한 역량을 하나둘 갖추게 된다. 공조냉동 분야는 에너지관리기능사, 중장비운전은 지게차운전기능사, 디지털콘텐츠디자인은 GTQ자격증을 따는 게 1차 목표다. 자격증 취득에서 멈추지 않고 자기소개서 및 이력서 작성, 면접 등 실전 대비도 함께 진행된다는 점이 2.0 직무교육의 강점이다. 과정마다 차이가 있지만 4~5개월 직무교육 과정이 끝나면 2주간 취업 캠프가 이어지고 4주~12주의 직무 관련 기업 인턴십 기회가 주어진다. 구직 활동을 인증하면 월 수당이 지급되고 과정 수료 후 1년 이내 취업하면 취업성공수당도 지급된다. 미취업자에게는 보수교육 기회가 제공되는 등 2년간 사후 관리가 이어진다.삼성은 희망디딤돌 2.0 직무교육에 전 그룹 차원의 역량을 적극 활용하고 있다. 전기설비 과정은 삼성물산에 가서 안전체험 교육을 받고, 제과제빵은 웰스토리에서 특강을 듣는 식으로 관계사 협업 체계가 잘 갖춰져 있다는 평가다. 여기에 함께일하는재단과 월드비전이 동참해 취업 역량 강화 프로그램 운영을 지원하고 있다.권지혜 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지