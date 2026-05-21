분디부조 에볼라 백신 언제 나오나
WHO “백신 개발에 3~9개월 필요”
감염 의심 환자 사망 사례 139건 집계
콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다를 강타한 변종 에볼라 바이러스의 백신 개발에 최소 3개월이 필요하다는 전망이 나왔다.
로이터통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 20일(현지시간) 스위스 제네바 기자회견에서 “현재까지 600건의 분디부교형 에볼라 바이러스 의심 사례가 보고됐다”고 밝혔다. 분디부교형 감염 의심 환자의 사망 사례는 139건으로 집계됐다. 분디부교는 우간다 서부 지역명으로, 2007년 당시 새로운 에볼라 변종이 유행했던 곳이다.
WHO는 분디부교형의 평균 치사율이 40%에 육박하는 것으로 보고 있다. 다른 변종과 다르게 분디부교형에는 아직 치료제나 백신이 개발되지 않았다. WHO는 후보 백신 2개를 놓고 검토 중이며 최종 개발까지 3~9개월이 걸릴 것으로 보고 있다. WHO 관계자는 “현 사태가 최소 2개월은 지속될 수 있다”고 AP통신에 말했다.
올해 에볼라 집단감염의 첫 사망 의심 사례는 지난달 민주콩고에서 보고된 뒤 장례식장이나 의료시설을 통해 전파됐을 것으로 추정된다. AP통신은 “첫 사망자 발생 이후에도 수주 동안 (분디부교형이) 감지되지 않은 채 확산했다”고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사