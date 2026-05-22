한화큐셀, 국내 최대 태양광사업에 국산 셀·모듈 공급
한국남동발전의 해남 400㎿ 사업
한화솔루션, ‘2000억 AMPC’ 현금화
한화솔루션 큐셀부문은 한국남동발전이 추진하는 400메가와트(㎿) 규모 태양광 발전사업에 고효율 셀과 모듈을 공급한다고 21일 밝혔다.
한국남동발전이 전남 해남군 일대 약 140만평 부지에 조성하는 이 발전소는 국내 단일 부지 기준 역대 최대 규모로 2028년 6월 완공될 예정이다.
한국남동발전은 지난 20일 프로젝트를 수행할 EPC(설계·조달·시공) 우선협상대상자를 선정했으며, 선정된 EPC 업체는 태양광 모듈 약 64만장을 설치할 계획이다. 이번 사업에 공급되는 태양광 셀 및 모듈은 국내 최대 생산 기지인 한화큐셀 충북 진천공장에서 전량 생산된다.
유재열 한화큐셀 한국사업부장은 “대형 프로젝트에 한국산 고효율 제품을 공급하며 우리 태양광 산업의 기술 경쟁력을 입증할 계기를 마련했다”며 “정부의 재생에너지 확대 정책과 함께 국내산 제품 활용 확대 기조가 이어진다면, 국내 태양광 생태계 복원과 투자 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 말했다.
한편 한화솔루션은 지난해 미국 정부에서 수령한 첨단제조생산세액공제(AMPC) 중 1억3000만달러(약 2000억원) 규모를 최근 매각했다. AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액공제 혜택을 주는 제도다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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