靑 “이스라엘군에 체포됐던 한국인 2명 석방”
李대통령 강력 우려에 바로 추방
청와대는 가자지구 구호선에 탑승했다가 이스라엘군의 선박 나포로 체포됐던 한국인 두 명이 모두 석방됐다고 21일 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 “이재명정부는 이스라엘이 나포 행위를 통해 우리 국민을 체포한 것에 강한 유감을 표한다”면서도 “다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했다. 이어 “이재명 대통령은 전날 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전 및 권익 보호와 관련해 심각한 우려를 표했고, 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했다”면서 “그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국 국민 두 명에 대해 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다”고 설명했다. 그러면서 “이스라엘 측은 ‘이번 사안으로 한·이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다’는 뜻을 밝혔다”고 부연했다.
이스라엘 해군은 지난 18일 한국인 활동가 김동현씨가 탑승한 가자 구호선 ‘키리아코스 X’호를 키프로스 지중해 공해상에서 나포했다. 20일에는 한국인 활동가 김아현씨, 한국계 미국인 조나단 빅토르 리씨를 태운 ‘리나 알 나불시’호가 가자지구 인근 해상에서 이스라엘군에 나포됐다고 ‘팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부 KFFP’가 밝힌 바 있다.
강 수석대변인은 “이재명정부는 국제 인권문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해 나갈 것”이라며 “이를 위해 관련국과의 외교적 소통도 긴밀하게 이어 가겠다”고 말했다. 또 “우리 국민의 안전과 주권은 무엇보다 중요하다. 이는 국가와 정부의 존재 이유라는 것이 이 대통령의 원칙이자 철학”이라며 “이재명정부는 국민 생명과 안전을 최우선에 두고 국민의 목숨을 지키는 정부로서 책임을 다하겠다”고 강조했다. 이 대통령이 전날 국제형사재판소(ICC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 발부한 체포영장을 언급한 것을 두고 강 수석대변인은 “상황에 대한 객관적인 이해의 필요성을 강조하는 취지의 발언이었다”고 설명했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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