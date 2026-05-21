트럼프, 네타냐후와 ‘이란 전쟁 해법’ 놓고 격론
“공습 재개”-“외교적 해법” 맞서
‘대통령 전쟁 권한 제한’ 공화 반란표
도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 전쟁의 해법을 놓고 충돌했다. 3개월여 전 합심해 이란 공격을 단행했던 두 정상 사이에서 균열 조짐이 나타난 것이다.
미국 매체 악시오스는 20일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 “트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 전날 통화에서 새로운 협상안을 두고 격론을 벌였다”고 전했다. 악시오스에 따르면 트럼프는 네타냐후에게 미국과 이란이 전쟁을 우선 끝내고 이후 30일간 세부 사항을 협의하는 ‘협상의향서’ 체결을 검토 중이라고 설명했다.
하지만 네타냐후는 이란의 군사 역량과 핵심 인프라를 무너뜨리기 위해 공습을 재개해야 한다고 강변했다. 이에 트럼프는 외교적 해법을 옹호하며 맞섰다고 한다. 악시오스의 미국 측 소식통은 “트럼프와 통화 직후 ‘비비’(네타냐후 애칭)의 머리에 불이 붙은 것만 같았다”고 말했다.
두 정상의 설전에 대해 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부 당국자들을 인용해 “트럼프와 네타냐후는 원래 직설적 대화를 나누는 사이”라면서도 “전날 통화는 전쟁 종식에 접근하는 양측의 이해관계가 얼마나 다른지를 단적으로 보여준다”고 짚었다. 트럼프는 미국의 경제적 부담과 부정적 여론을 감내해야 하는 전쟁을 끝내길 바라는 반면 네타냐후는 이스라엘에 실존적 위협이 되는 이란 정권을 완전히 붕괴시키길 원한다는 것이다.
트럼프는 이날 네타냐후에게 공개적으로 경고성 메시지를 보내기도 했다. 그는 이날 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 취재진과 만나 네타냐후와의 최근 통화에 대해 “잘 진행됐다”면서도 에둘러 압박하려는 듯 “(네타냐후는) 내가 원한다면 무엇이든 할 것”이라고 말했다. 또 “이란으로부터 100% 만족스러운 답변을 듣기 위해서는 며칠을 더 기다릴 수 있다”며 다소 온건한 자세도 취했다.
미국 연방의회에선 대통령의 독단적 전쟁 권한을 제한하려는 움직임도 나왔다. 트럼프가 의회 승인 없이 이란 전쟁을 지속하지 못하도록 하는 연방 상원의 ‘대통령 전쟁 권한 제한’ 결의안은 지난 19일 본회의에 상정하기 위한 절차 표결에서 찬성 50표, 반대 47표로 가결됐다. 8번째 시도 끝에 처음으로 본회의에 상정됐는데, 공화당 의원 4명의 이탈표가 나온 결과였다. 다만 상원 본회의에서 최종적으로 통과할지 여부는 미지수다. 뉴욕타임스는 “백악관에 반기를 든 이번 표결이 이란 전쟁을 둘러싼 공화당 내 분열이 커지고 있음을 보여주는 신호”라고 진단했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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