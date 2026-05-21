정부도 시진핑 방북 무게… “한반도 문제 주인은 한반도인”
정동영 “북미대화 주요현안 될 듯”
靑 “북·중 교류로 평화 기여 희망”
정동영 통일부 장관이 잇단 미·중, 중·러 정상회담과 시진핑 중국 국가주석의 방북 가능성이 제기되는 데 대해 “한반도를 둘러싼 거대한 지각판이 돌아가고 있다”고 밝혔다. 한반도 정세가 단순 남북 관계 차원을 넘어 미·중 전략 경쟁과 북·중·러 연대 재편이 동시에 맞물리는 구조적 변화 국면에 진입한다는 의미로 해석된다. 정부 안팎에서는 시 주석의 방북이 현실화하면 북핵 문제와 북·미 협상 구도에 적지 않은 변화가 생길 수 있다는 관측이 나온다.
정 장관은 21일 출근길에 기자들과 만나 “미·중 정상회담. 중·러 정상회담, 시 주석의 방북 보도를 둘러싼 동북아 정세 지각변동 앞에서 한반도의 안정과 평화, 공동 번영을 전략적으로 깊이 고민해야 할 때”라고 말했다. 그는 시 주석이 방북하면 북·미 대화 문제가 주요 현안으로 당연히 논의될 것으로 전망했다. 정 장관은 한국이 각축전 국면에서 소외될 수 있다는 일각의 우려에 대해서는 “그렇지 않다”고 일축했다. 이어 “지금의 한국은 예전의 한국이 아니다”며 “경제적 위상이 높아진 만큼 국격과 국위도 올라갔다. 한반도 문제의 주인은 한반도인”이라고 강조했다. 북·미 대화 가능성과 북·중 관계 복원 등 한반도 정세 재편 움직임 속에서 한국 정부가 핵심 당사자로서 역할을 주도하겠다는 의지의 표현이다.
정부는 북·중 간 고위급 소통이 본격화되는 흐름 속에서 시 주석이 빠르면 다음 주 방북할 가능성에 무게를 두고 있다. 동시에 한국이 단순한 관찰자나 수동적 대상에 머무는 것이 아니라 한반도 문제에서 핵심 행위자이자 조율자로서 역할을 하고 있다는 점도 강조하는 분위기다. 외교부 당국자는 “이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 미·중 간 한반도 문제와 관련해 비핵화를 포함한 건설적 협의가 이뤄졌다고 평가했다”며 “트럼프 대통령 역시 한반도 평화, 안정에 기여하는 역할을 하겠다고 밝혔다”고 말했다. 그러면서 “미국·중국과 지속적으로 긴밀히 소통해 왔다”며 “한·미 간 매우 좋은 방향으로 고위급 소통이 이뤄지고 있고, 이 고위급 소통은 향후 2~3개월간 계속될 것”이라고 설명했다.
청와대는 이날 시 주석의 방북 가능성에 대해 “정부는 북·중 간 교류가 한반도의 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이뤄지기를 희망한다”는 입장을 밝혔다. 청와대 관계자는 “중국이 한반도 문제와 관련해 건설적 역할을 해나가길 기대한다”고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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