“전작권 전환 이르면 내년 가능”… 한·미 정상 결단이 관건
국방부 “마지막 검증 1년 내 완료”
주한미군은 2029년 제시 입장차
공동 로드맵 이견… 최종 합의 지연
정부가 전시작전통제권(전작권) 전환이 이르면 내년 이행될 수 있다고 밝혔다. 전작권 전환의 마지막 단계인 미래연합군사령부의 완전임무수행능력(FMC) 검증을 1년 안에 마치겠다는 계획이다. 군 당국은 전작권 전환 시점을 2029년 1분기로 제시한 주한미군과 인식 차가 있지만 한·미 정상 차원의 정치적 결단이 이뤄질 경우 조기 전환도 가능하다고 보고 있다.
국방부 고위 당국자는 20일 서울 용산 국방부청사에서 기자들과 만나 “올해 완전운용능력(FOC) 검증 이후 X년도(목포 연도)가 결정되면 바로 FMC 평가·검증 단계에 들어가게 된다”며 “FMC는 평가와 검증을 병행하기 때문에 1년 정도면 충분히 가능하다”고 말했다. 전작권 전환은 기본운용능력(IOC), FOC, FMC 3단계 평가를 거쳐 양국 국방장관이 정상에게 전환 시점을 건의하는 방식으로 진행된다. 정부는 연내 한·미 안보협의회의(SCM)에서 전작권 전환 목표 시점을 제시하고, 이후 FMC 검증 절차를 마무리해 내년 SCM에서 전환 일정을 확정하는 안을 추진 중이다.
이 당국자는 “전작권 전환은 정치적 결정으로 시작됐고, 끝내는 것도 정치적으로 하는 사안”이라고 말했다. 이어 “군사적 평가에 기반해 전작권 전환을 진행한다”면서도 “현재 안보 기준을 더 긴박하다고 평가하는 장관·대통령이 있다면 정치적 결정으로 충분히 바뀔 수 있다”고 설명했다. 전작권 전환의 최종 판단은 군 내부의 군사적 평가를 토대로 하되 한·미 양국 정부와 정상 차원의 정치적 판단에 따라 이뤄질 수 있다는 뜻이다.
최근까지 ‘조건에 기초한 전환’ 원칙을 강조해온 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관의 입장과는 온도 차가 있다. 브런슨 사령관은 그동안 한국군의 미래연합사 지휘 능력과 연합 방위태세 유지 여부를 중심으로 한 ‘군사적 조건 충족’의 필요성을 반복적으로 언급했다. 반면 우리 정부는 전작권 전환 문제를 단순 군사평가 영역이 아닌 정치적 사안으로 접근하는 분위기다.
전작권 전환 시계를 앞당기기 위한 한·미 간 공동 로드맵 도출 작업은 일부 사안을 둘러싼 이견 탓에 최종 합의가 늦춰지고 있다. 국방부 당국자는 “(지난 12∼13일 개최된) 전반기 통합국방협의체(KIDD) 회의에서 로드맵 완성을 목표로 했지만 아직 담아야 할 내용이 많아 다소 지연됐다”며 “로드맵에는 전작권 전환은 물론 이후 상황에 대한 내용이 담길 것”이라고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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