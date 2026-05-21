전국 첫 도입 ‘서울청년문화패스’… “10만명 돌파”
21~23세 문화관람 등 지원 사업
지난해 이용 만족도 87%로 상승
서울 대학로 인근에 사는데도 연극 한 번 본 적 없던 조모씨는 최근 처음으로 연극을 봤다. ‘서울청년문화패스’ 신청을 통해 지원금을 받은 덕분이었다. 조씨는 “대학로에 산다니까 재밌는 연극을 추천해 달라는 말을 많이 들었다”며 “그동안은 아무 말도 못 했는데 이제는 자신 있게 추천할 수 있게 됐다”고 말했다.
서울청년문화패스 누적 이용객이 10 만명을 돌파했다. 서울청년문화패스는 사회 첫발을 내딛는 서울 거주 21~23세 청년(가구 기준 중위소득 150% 이하)에게 공연과 전시 관람에 사용할 수 있는 문화관람비(1명당 최대 20만원)를 지원하는 사업이다. 서울시가 2023년 전국 최초로 시작한 이 사업은 2024년 문화체육관광부가 도입한 ‘청년문화예술패스’의 기반이 됐다.
21일 시에 따르면 서울청년문화패스 3년간 누적 지원 인원은 10만4295명으로 집계됐다. 시행 첫해 3만6687명, 2024년 3만2764명, 지난해 3만4844명이 서울청년문화패스를 통해 공연 등을 관람했다. 지난해 사용처를 보면 연극이 31.4%로 가장 많았다. 이어 전시 31.2%, 뮤지컬 20.1%, 클래식·오페라 9.2% 등 순이었다. 3년 기준으로 보면 전시(41%), 연극(30%), 뮤지컬(15%), 클래식(7%) 등으로 나타났다.
만족도도 높았다. 사업 첫해 77.9%였던 만족도는 2024년 85.8%, 지난해 87.2%로 늘었다. 참여자 후기 중에는 ‘서울청년문화패스를 통해 오페라, 판소리 등 평소 생각하지 못했던 장르를 접하게 돼 새로운 관심사를 발견하게 됐다’ ‘문화적 견문을 넓히는 데 도움이 됐다’ 등 긍정적인 반응이 많았다.
시는 올해 지원 규모를 대폭 확대했다. 최대 5만명이 혜택을 받을 수 있도록 지원금 예산도 지난해 대비 약 58% 늘렸다. 모집 방식도 기존 연 2회 정기 모집에서 연중 상시 모집으로 전환했다. 사용기한 역시 기존 12월까지에서 내년 3월까지로 늘려 연초 이용 공백을 줄였다.
시는 이용률을 높이기 위해 제공 작품 수를 확대하고, ‘이달의 추천 공연·전시’를 엄선해 소개하고 있다. 지난 2월에는 ‘서울청년문화패스데이’를 열어 참여자와 사업 이용 팁을 공유하고 함께 연극을 관람하는 소통의 시간을 마련했다. 김태희 시 문화본부장은 “서울청년문화패스는 단순한 공연 관람 지원을 넘어 청년들이 도시 문화를 일상으로 받아들이는 출발점이 됐다”며 “앞으로도 대표 문화동행 정책으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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