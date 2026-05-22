농협, 조합원 직선제 전격 수용
감사위 설치는 사실상 반대 표명
농협이 농협중앙회장 직선제 도입을 비롯한 정부의 농협 개혁안을 수용하기로 했다. 다만 농협감사위원회 신설에 대해서는 중복 규제와 인력·운영비 부담을 이유로 사실상 반대 입장을 밝혔다.
강호동 농협중앙회장은 21일 이런 내용의 입장문을 발표했다. 농협은 “정부·국회·현장과 긴밀히 소통하며 사회적 숙의를 바탕으로 책임 있는 혁신을 완수하겠다”고 강조했다. 전날 긴급 비상대책위원회를 개최해 합의한 결과다.
농협은 “민주적이고 책임 있는 선거제도 개선이 필요하다는 인식 아래 조합원 직선제를 적극 수용하겠다”고 밝혔다. 그러면서도 “직선제 도입에 따른 지역 갈등과 농협의 정치화, 금권선거 부작용 등 반드시 풀어야 할 과제들이 있다”며 “선거공영제 도입과 같은 제도적 뒷받침이 절실하다”고 덧붙였다.
농협감사위원회 신설은 사실상 반대했다. 별도의 특수법인으로 분리한 감사위원회를 설립해 중앙회·조합·지주에 대한 통합 감사를 시행하는 게 정부 여당의 본래 구상이었다. 농협은 “농협감사위원회 신설에 따른 중복규제, 인력·운영비 증가 등 경영 전반의 자율성과 안정성의 저해가 우려된다”며 “학계·농민단체·이해관계자가 참여하는 공론화를 거치고, 정부·국회와 긴밀히 협의해 최적안을 도출하겠다”고 강조했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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