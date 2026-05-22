미셸 스틸 주한 美대사 후보자, 쿠팡 사태 겨냥 “美기업 차별 안돼”
상원 인준 청문회서 주장
한국계 미셸 스틸(70·한국명 박은주·사진) 주한 미국대사 후보자가 20일(현지시간) 연방 상원 인준 청문회에서 한·미 동맹과 한·미·일 파트너십을 강화하겠다고 다짐했다.
스틸 후보자는 모두발언에서 한국어로 “고생 끝에 낙이 온다”는 한국 속담으로 인사한 뒤 다시 영어로 “많은 한국계 미국인과 마찬가지로 우리 가족의 이야기도 고난에서 시작됐다. 내 부모는 한국전쟁 당시 북한을 탈출했다”고 말했다. 이어 “그들(부모)은 3만6000명 이상의 미국인이 목숨을 바쳐 안전하고 자유로워진 한국에서 가정을 꾸렸다”며 “70년이 넘는 세월 동안 미국과 한국의 동맹은 동북아시아 평화와 안보, 번영의 핵심축 역할을 해왔다”고 역설했다.
스틸 후보자는 “2만8500명의 주한미군을 기반으로 하고 미국의 확장 핵 억지력으로 강화된 우리의 연합 방위 태세는 철통같이 유지되고 있다”며 “이것이 우리 동맹의 근간”이라고 강조했다. 그러면서 “북한의 불법 무기 프로그램, 사이버 범죄 작전 확대, 러시아와의 군사 협력 심화에 대응하기 위해 양국(한·미) 정부는 긴밀히 협력하고 있다”며 “우리는 자유롭고 열린 인도·태평양을 수호하기 위해 한·미·일 3국 파트너십을 강화하고 있다”고 설명했다.
스틸 후보자는 한·미 관계에 파장을 일으킨 쿠팡 사태를 겨냥하려는 듯 “한국에 진출해 활동하는 미국 기업들도 한국 기업들이 미국에서 누리는 것과 동등한 시장 접근성을 보장받아야 마땅하다”고 주장했다. 이후 질의응답에서 공화당 소속 빌 해거티 상원의원이 쿠팡을 거론하며 “일부 미국 기술 기업이 한국에서 차별받는 듯해 우려스럽다”고 말하자 스틸 후보자는 “미국 기업이 차별받아선 안 되며 불필요한 장벽에 직면하지 않을 것이라고 (한·미 정상회담 조인트 팩트시트 등에) 분명히 명시돼있다. 그 점을 분명히 챙기겠다”고 답했다. 해거티 의원이 질의에 앞서 스틸 후보자에게 “내 딸들이 당신의 고향(캘리포니아주)에서 열리는 BTS 콘서트에 가기를 고대하고 있다”고 말하자 청문회장에선 웃음이 터지기도 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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